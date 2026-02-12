[12-19 Şubat] Steam Fiyatları Toplam 1.179 TL Olan 2 Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Nobody Wants to Die ve The Darkside Detective: A Fumble in the Dark oldu. Bu 2 oyunu, 19 Şubat tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Nobody Wants to Die nasıl bir oyun?

New York, 2329'un distopik dünyasında kendini kaybetmeye hazır ol. Bu etkileşimli karanlık hikâyede Dedektif James Karra olarak bir soruşturmayı yürütecek ve şehrin seçkinlerini hedef alan tehlikeli bir seri katilin peşine düşeceksin.

Nobody Wants to Die fragmanı

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark nasıl bir oyun?

Dedektif McQueen'e katılın ve 6 davayı çözmeye çalışırken, zavallı kasabayı saran ürkütücü gizemleri çözmek için hayatını ve pikselli uzuvlarını riske atın.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.