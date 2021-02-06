AMD'nin 12 GB VRAM'li Radeon RX 6600 XT ve 6 GB VRAM'li RX 6700 ekran kartları, EEC'nin veri tabanında tespit edildi. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen kartların birden fazla VRAM seçeneğiyle gelebileceği tahmin ediliyor.

EEC veri tabanında tespit edilen yeni bir listelemeye göre AMD'nin iş ortaklarından ASRock, 12 GB belleğe sahip Radeon RX 6600 XT de dahil olmak üzere birkaç yeni kart üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte XT olmayan bir RX 6700 modelinin yolda olduğu ve 6 GB VRAM'e sahip olacağı da dosyadaki bilgiler arasında yer alıyor.

Aktarılan bilgilere göre Navi 22 silikonuyla gelecek olan RX 6600 XT, 192 bit bellek veri yoluyla gelecek ve 12 GB VRAM'e sahip olacak. Bu noktada kartın birden fazla VRAM seçeneğiyle gelebileceğini de unutmamak gerekiyor. Böyle bir durumda ise olası seçenekler 6 ve 12 GB olarak karşımıza çıkıyor.

AMD Radeon RX 6700, 6 GB VRAM'le gelebilir:

Aynı Navi 22'yi temel alan Radeon RX 6700 kartının XT olmayan varyantı hakkında daha önce pek bir şey duymamıştık. Önceki sızıntılarda hem XT olmayan modelin hem de RX 6700 XT kartının tek bir 12 GB'lık VRAM seçeneğiyle geleceği söyleniyordu. Yaşanan bu son gelişme ise kartın 6 GB'lık da dahil olmak üzere birden fazla VRAM seçeneğine sahip olabileceğini gösteriyor.

Bildiğiniz gibi AMD'nin RX 470/480 ve RX 570/580 kartları hem 4 GB hem de 8 GB varyantlarında gelmişti. Bu nedenle yeni orta seviye RX 6700 ve RX 6600 GPU'ları da iki farklı bellek seçeneğiyle piyasaya sürülerek çeşitlilik artırılabilir.

Elbette, bu bilgilerin şimdilik yalnızca iddiadan ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmayabileceğini unutmamak gerekiyor zira daha önce EEC veri tabanında RTX 30 serisiyle ilgili yanlış bilgilerin yer aldığını görmüştük. Son olarak kartların önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılmasının beklendiğini de belirtelim.