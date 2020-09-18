Arap Yarımadası'nda 120 Bin Yıllık İnsan Ayak İzi Keşfedildi

Bilim insanları, bugün devasa bir çöl olan Arap Yarımadası'nda, bölgenin bir zamanlar otlak ve su kaynaklarına sahip olduğunu gösteren 120 bin yıllık insan ayak izleri keşfettiler.

Almanya, Avustralya, İngiltere ve Suudi Arabistan’dan bilim insanlarının Nefud Çölü'nde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda bölgede 120.000 yıllık insan ayak izlerinin yanı sıra filler ve develer başta olmak üzere pek çok büyükbaş hayvana ait ayak izleri ve fosiller ortaya çıkarıldı.

Nefud Çölü'nde ortaya çıkarılan bulgular, yalnızca bölgenin bir zamanlar çok daha verimli bir araziye sahip olduğuna işaret etmekle kalmadı, aynı zamanda bilim insanlarının tarih öncesi insanların Afrika’dan Avrasya’ya doğru göçü ile ilgili teorisini de değiştirmesine neden olabilecek sonuçlar ortaya koydu.

Arap Yarımadası'nda bir zamanlar büyük bir göl bulunuyor olabilir

Şu ana kadar tarih öncesi insanların göçü ile ilgili teori, insanların Afrika’dan Akdeniz’in doğu kıyısını takip ederek Avrupa ve Asya’ya yayıldığını öne sürüyordu. Yeni gerçekleştirilen keşif ise insanların yalnızca kıyı şeridini takip etmediğini, bugün çöl olarak bildiğimiz Arap Yarımadası’nın içlerine doğru da ilerlediklerini ortaya koyuyor.

Arkeolog Michael Petraglia’nın keşifle ilgili açıklamasına göre bölgede bulunan fil ve su aygırı fosilleri, bir zamanlar bölgede otlaklar ve büyük su kaynakları olduğuna işaret ediyor ki Orta Arabistan’ı insanlar için çekici hale getiren neden de bu olabilir. Ayrıca bilim insanları, ayak izleri üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerde izlerin kesin olarak Neandertallere değil Homo sapienslere ait olduğu sonucuna vardılar.

Çalışmayı yürüten arkeologlar, keşfin yapıldığı bölgede 233 fosil ve 369 ayak izi tespit etti. Bulguların bu denli yoğun olması, bölgenin bir zamanlar popüler bir su kaynağı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Yine de bilim insanları, antik zaman gölünün yakınlarında hiçbir insan yapımı alet bulamadıklarını ifade ettiler. Bu, orada yaşayan insanların göle yakın bir yerde yaşamadıklarını, gölü yalnızca bir su kaynağı olarak kullandıklarını gösteriyor.