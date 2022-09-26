Intel'in gündemden düşmeyen 13. nesil işlemcileri, Amazon'un Birleşik Krallık'taki sitesinde listelendi. Bu listeleme ile işlemcilerin fiyatları da gün yüzüne çıkmış oldu. Fiyatlar gerçekse Intel, fiyatlarına yüzde 20 civarı zam yapmış durumda...

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinin başında gelen Intel, bir süredir 13. nesil Raptor Lake serisi işlemcileri ile gündemde. Yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirdiği bir etkinlikte işlemcilerinin gücüyle ilgili bilgi veren Intel, geçtiğimiz gün de bu işlemcilerin resmi performans testleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Bugünse konuyla ilgili yepyeni bir gelişme yaşanmış durumda.

Amazon'un Birleşik Krallık'ta hizmet veren resmi internet sitesi, Intel'in 13. nesil Raptor Lake işlemcilerini listelemeye başladı. Yapılan listeleme, bu işlemcilerin Amazon'daki satıcılarda kaç paraya mal olacağını gözler önüne serdi. Amazon, olayın fark edilmesi üzerine Intel'in yeni işlemcilerini gizledi ancak alınan ekran görüntüleri, fiyatların gün yüzüne çıkmasını sağlamış oldu.

İşte Intel'in yeni işlemcilerinin fiyatları:

Donanım dünyası ile ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen bir Twitter hesabından paylaşından ekran görüntülerine baktığımızda, 13. nesil Intel işlemcilerin en güçlüsü olacak Intel Core i9-13900KF işlemcinin fiyatının 750 sterlin olacağını görüyoruz. Bu fiyatın anlık kur ile Türkiye'deki karşılığı 14.860 TL. Öte yandan; dahili GPU'su olan Intel Core i7-13700K'nın fiyatı 547 sterlin (yaklaşık 10.840 TL), dahili GPU'su olmayan Intel Core i7-13700KF'nin fiyatı 516 sterlin (yaklaşık 10.220 TL) ve Intel Core i5-13600KF'nin fiyatı ise 349 sterlin (yaklaşık 6.900 TL) olarak görünüyor.

Model Orijinal Fiyat Yaklaşık TR Fiyatı (Vergisiz) Intel Core i9-13900KF 750 sterlin 14.860 TL Intel Core i7-13700K 547 sterlin 10.840 TL Intel Core i7-13700KF 516 sterlin 10.220 TL Intel Core i5-13600KF 349 sterlin 6.900 TL

Amazon Birleşik Krallık'ta listelenen ekran kartlarındaki küsuratlar kafanızı karıştırmış olabilir. Gösterilen fiyatlar, satıcılar tarafından belirlendiği için böyle bir durum söz konusu. Intel bugün bir etkinlik gerçekleştirir ve yeni işlemcilerinin fiyatlarını açıklarsa çok büyük bir ihtimalle böyle bir küsurat duymayacağız.

Peki Intel, işlemci fiyatlarına zam yaptı mı?

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Intel'in fiyatlarına zam yapacağından ve zam oranının yüzde 20 seviyelerinde olacağından bahsetmiştik. Peki sızıntı, bu bilgileri doğruluyor mu? Gelin hep birlikte, Intel'in 12. nesil işlemcilerinin Birleşik Krallık'taki çıkış fiyatlarına bakalım ve bu fiyatları 13. nesil işlemcilerle karşılaştıralım.

Model Çıkış Fiyatı (yaklaşık değerler) Intel Core i9-12900KS 600 sterlin Intel Core i7-12700K 412 sterlin Intel Core i7-12700KF 380 sterlin Intel Core i5-12500KF 269 sterlin

Yukarıdaki fiyat listelerini kıyasladığımızda, Intel'in işlemci fiyatlarına gerçekten de zam yaptığını görüyoruz. Üstelik bu zam, geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla paralel şekilde yüzde 20 civarında. Bu durumun dünya genelindeki fiyatlar için geçerli olacağını, haliyle Türkiye'deki tüketicilerin de Intel işlemcilere zamlı fiyatlardan ulaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz...