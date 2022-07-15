Intel, enflasyonist baskılar nedeniyle ürün fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Sektör kaynaklarına göre zam oranı, yüzde 10 ila yüzde 20 aralığında değişecek. Peki bu karar, biz sıradan tüketicileri nasıl etkileyecek?

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Intel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Japonya merkezli haber ajansı Nikkei Asia'da yer alan bir habere göre Intel, önümüzdeki sonbahar itibarıyla ürün fiyatlarına zam yapacak. Önce sektör kaynaklarına dayandırılan sonra da Intel'in doğruladığı zam kararı, elektronik ürünlere ulaşmayı daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ise teknoloji devi Apple'ın da zam hazırlığında olduğundan bahsetmiştik.

Intel tarafından yapılan açıklamalarda, enflasyonist baskıların devam ettiği, bunun doğal bir sonucu olarak da maliyetlerin arttığı belirtildi. Şirket, karşılaştığı zorluklar karşısında çareyi zam yapmakta bulmuş gibi görünüyor. Intel yetkilileri, zamların oranıyla ilgili net bir şey söylememiş olsalar da sektör kaynaklarının açıklamaları oldukça sert.

"Zam kararı, bazı ürün gruplarında yüzde 20'yi bulacak"

Nikkei Asia'nın sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre Intel'e ait ürünlerin fiyatı, yüzde 10 ila yüzde 20 aralığında zamlanacak. Peki bu zam, biz sıradan tüketiciler için ne ifade ediyor? Intel hangi ürünlere zam yapacak ve bu durum, elektronik ürünlere nasıl yansıyacak?

Intel'i yalnızca işlemci üretiyor gibi düşünmeyin

Intel, pek çoğumuzun bildiği üzere, dünyanın en büyük bilgisayar işlemcisi üreten şirketlerden bir tanesi. Haliyle; zam kararının işlemci fiyatlarını artıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak olay bundan ibaret değil. Intel, işlemcilere ek olarak Wi-Fi gibi diğer bilgisayar bileşenleri için de çip sağlıyor. Şöyle düşünün; aldığınız bir dizüstü bilgisayarın içerisinde Intel'in ürettiği işlemci, GPU ve Wi-Fi kartı bulunabilir. Her üç kategoride de zam yapılması, söz konusu dizüstü bilgisayarın maliyetinin her üç kalemde de yükseleceği anlamına gelir.

"Bilgisayar almayı düşünüyordum. Ne yapmalıyım?"

Eğer şu sıralar bir bilgisayar satın almayı düşünüyorsanız, ne yaparsanız yapın ancak Intel'in yaptığı açıklamayı gözardı etmeyin. Zira zam açıklaması, satın almayı planladığınız bilgisayarın maliyetini mutlaka artıracaktır. Yani fiyatlar, birkaç ay içerisinde dolar bazında az da olsa çok da olsa yükselecektir. Ancak Türk lirasının dolar karşısındaki oynaklığını da unutmamak gerek. Olur da TL, dolar karşısında değer kazanırsa, Intel zam yapsa bile ürün fiyatı değişmeyebilir. Belki de düşer. Bilgisayar almayı düşünen okurlarımız, son dönemlerdeki en zor kararlarından bir tanesini verecekler gibi görünüyor...