Intel, İsrail'deki merkezinde gerçekleştirdiği etkinlikte dünya rekoru kıracağının haberini verdi. Şirket, yeni işlemcisinin overclock ile 8 GHz hıza ulaşabileceğini paylaştı.

Dünyanın en büyük yonga üreticisi Intel, bugün İsrail’deki merkezinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Her yıl gerçekleştirilen ‘Technology Tour’ etkinliğinin bu yılki ayağında da şirket, geliştirmekte olduğu yeni ürünler hakkında ipuçları verdi. Bu ürünlerin isimleri henüz açıklanmazken, şirketin rekorlara koşacağını gösteren bir haber verildi.

Intel, gösterdiği bir slaytta bugüne kadarki ilklerine ve önemli gelişmelerine yer verdi. Slaytın ‘2022’ bölümündeyse adı bilinmeyen, dünya rekoru kıran bir işlemcinin bilgisi yer aldı. 13. Nesil Intel Core i9 işlemci altında gözüken detaylarda şirket, standart 6 GHz hız sunan DDR5 destekli bir işlemci gösterdi. İşlemci, 6 GHz ile bir ilk olurken, overclock hızıyla da bir rekor kıracak.

6 GHz standart hız, 8 GHz overclock ile yeni dünya rekoru geliyor!

Paylaşılan teknik detaylara göre yeni işlemci, 6 GHz’lik standart hızıyla AMD’nin en yeni işlemcileri Ryzen 7000’den 300 MHz daha yüksek hız sunacak. Bununla birlikte yeni 13. nesil ‘Raptor Lake’ işlemciler, bir önceki nesil işlemciler olan Alder Lake serisine göre tek çekirdekli performansta %15, çok çekirdekli performanstaysa %41 daha iyi sonuç verecek. Bunun da ötesinde işlemci, overclock ile 8 GHz hıza ulaşabilecek.

Bunun yanı sıra yeni işlemci serisinin geliştirmesi, Intel’in açıklamasına göre Alder Lake serisinden 6 ay daha erken tamamlanacak. Bunun sebebiyse yeni serinin Alder Lake serisiyle olan platform ve mimari uyumu olacak. Intel, etkinlikte üstü kapalı bilgiler paylaşmaya devam ederken, yeni bilgilerin kapsadığı ürünlerin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.