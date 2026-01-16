Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Oyun

[15-22 Ocak] Toplam Değeri 558 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

[15-22 Ocak] Toplam Değeri 558 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise 279 TL değerindeki Styx: Master of Shadows ve 279 TL değerindeki Styx: Shards of Darkness - Deluxe Edition oldu. Bu iki oyunu, 8 Ocak tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Styx: Master of Shadows nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Styx: Master of Shadows

Gölgeleri kucakla, geçmişini açıkla. Styx: Master of Shadows, karanlık bir hayal evreninde geçen ve RPG unsurları barındıran bir sızma oyunudur. Styx: Master of Shadows normal fiyatı 279 TL.

Styx: Master of Shadows fragmanı

Styx: Shards of Darkness - Deluxe Edition nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Styx: Shards of Darkness

Styx yeni bir gizli macerayla geri dönüyor! Önemli bir görev için kiralandın, Styx olarak geniş açık arazileri keşfet ve fethet. Styx: Shards of Darkness - Deluxe Edition normal fiyatı 279 TL.

Styx: Shards of Darkness - Deluxe Edition fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Oyunlar Epic Games

