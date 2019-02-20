15. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi 1-3 Mart'ta

15. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi (BİLMÖK) 1-2-3 Mart tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi (BİLMÖK) her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümü ve/veya ilgili kulübü tarafından organize edilir. Türkiye’nin en büyük öğrenci kongresi unvanına sahiptir. BİLMÖK, bilgisayar mühendisleri arasındaki etkileşimi ve iletişimi arttırarak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla düzenlenen mesleki ve sosyal toplantıdır. 15.BİLMÖK etkinliği, 1-2-3 Mart 2019 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Organizasyonun Amacı

14 yıldır, her yıl farklı bir üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen BİLMÖK yılda bir kez toplanarak, iletişim ve düşünce ağını genişletmektedir. BİLMÖK, bilgisayar mühendisleri arasındaki etkileşimi ve iletişimi arttırarak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla düzenlenen mesleki ve sosyal toplantıdır.

BİLMÖK organizasyonu bilgisayar mühendisliği öğrencileri tarafından yapılmasına rağmen, katılımcılar bilgisayar bilimleri ve bilişim teknolojilerine dair herhangi bir bölümden olabilmektedir. Kongreye her üniversitenin ilgili bölümünden resmi temsilcilerin yanı sıra ilgili bölümlerin öğrencileri, akademisyenleri, sektör temsilcileri ve mezunları katılabilir. Bu önemli etkinliğe kayıt olmak ya da etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilmok.org.tr web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.