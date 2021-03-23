15 Farklı Askeri Sertifika Alan Amazfit T-Rex Pro Tanıtıldı

Casio G-Shock’un yeni rakibi Amazfit T-Rex Pro, zorlu şartlarda bileğinizde olmaya hazırlanıyor. Askeri standartlara uygun yapısı ve kullanımıyla oldukça tactical bir tarza sahip Amazfit T-Rex Pro’nun özellikleri için hazırlanın.

Amazfit T-Rex’in hemen hemen benzer tasarımına sahip Amazfit T-Rex Pro; askeri ürünler, doğa tutkunları ve sportif saat severler için oldukça ilgi çekici. Casio G-Shock serisini anımsatan saat özellikle zorlu doğa şartlarında oldukça işinize yarayacak. Saatin üç renk olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunlar genelde kamuflaj renklerine biraz daha yakın.

Özellikle taktiksel tarzda giyinen biriyseniz Amazfit T-Rex Pro size göre olabilir. RTOS işletim sistemiyle gelen akıllı saat ortalama 1.5 saat içinde tamamen şarj oluyor ve ortalama şarj ömrünün GPS açıkken 40 saat olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda saat birçok akıllı telefon modeliyle de uyumlu çalışıyor. Android 5.0 ve iOS 10.0 üzeri bütün akıllı telefonlarla bağlantı gerçekleştirebiliyor.

Amazfit T-Rex Pro Özellikleri

Ekran: 320x260 renkli AMOLED

320x260 renkli AMOLED Pil: 390 mAh

390 mAh Pil Ömrü: Normal kullanım 18 gün, yoğun kullanım 9 gün, GPS açıkken 40 saat

Normal kullanım 18 gün, yoğun kullanım 9 gün, GPS açıkken 40 saat Konum Takibi: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Ağırlık: 60 gram

60 gram Şarj süresi: 1,5 saat full kapasite

1,5 saat full kapasite İşletim sistemi: RTOS

RTOS Uyumlu cihazlar: Android 5.0, iOS 10.0 ve üzeri

Android 5.0, iOS 10.0 ve üzeri Bluetooth: 5.0

5.0 Fiyat: Avrupa 170 euro

Amazfit T-Rex Pro; 3 eksenli hız sensörü, 3 eksenli ivmelenme sensörü, altimetre, jeomanyetik sensör ve ortam ışığı sensörleri barındırıyor. Akıllı saat 7/24 kalp ritminizi takip edip kaydediyor ve GPS’ten izlenmenize olanak sağlıyor. Amazfit Pro klasik Casio G-Shock saatlere göre daha işlevli görünüyor olabilir ancak gerçekten zorlu koşullarda kalacaksanız yanınızda mekanik bir saat olması daha iyi olabilir.

Amazfit T-Rex Pro’nun Avrupa fiyatı 170 euro olarak duyuruldu. Elbette ülkemizde ortalama satış fiyatı biraz daha fazla olacaktır. Bununla beraber Amazfit ürünleri Türkiye’de resmi olarak satılıyor. Türkiye’de satışa çıktığında yeni fiyatıyla beraber sizlerde sipariş edebilirsiniz.

Sizler Amazfit T-Rex Pro’yu nasıl buldunuz lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.