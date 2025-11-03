[15 Kasım] Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.
Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada toplamda 5 oyuna bu ay veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.
Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar
|Oyun
|Platform
|Fiyat
|Football Manager 2024
|PC
|1.199 TL
|Football Manager 2024 Console
|Konsol
|1.199 TL
|Spirittea
|Konsol ve PC
|56,25 TL
|Blacksmith Master
|PC
|489 TL
|Frostpunk
|PC
|50 TL
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|Konsol ve PC
|1.449 TL
Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı, 15 Kasım tarihinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için kısa bir süreniz var.