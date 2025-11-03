Tümü Webekno
Kategoriler

  1. Webtekno
  2. Oyun

[15 Kasım] Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada toplamda 5 oyuna bu ay veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Football Manager 2024

Oyun Platform Fiyat
Football Manager 2024 PC 1.199 TL
Football Manager 2024 Console Konsol 1.199 TL
Spirittea Konsol ve PC 56,25 TL
Blacksmith Master PC 489 TL
Frostpunk PC 50 TL
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Konsol ve PC 1.449 TL

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı, 15 Kasım tarihinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları denemek için kısa bir süreniz var.

Xbox Oyunlar

