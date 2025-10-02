Xbox Game Pass'teki Zam Sonrası Abonelik İptali Sayfası "Yoğun İlgiden" Çöktü

Geçtiğimiz gün Xbox Game Pass'e gelen fiyat artışı ve paket yenilemesi sonrası saatler boyunca abonelik iptali sayfasına erişilemedi. Peki mevcut abonelerin ortalama ne kadarı aboneliğini iptal etmeyi planlıyor?

Microsoft, geçtiğimiz gün Game Pass abonelik sistemlerini yenilemiş ve fiyatlarını da zamlamıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte fiyatlara yaklaşık %100'ün üstünde artış gelirken, üyelik seçenekleri de Essential, Premium ve Ultimate olmak üzere üç farklı seviyeye ayrılmıştı. Global çapta Ultimate paketinin aylık 799 TL'ye (globalde 30 dolar) çıkması ise oyuncular arasında büyük tepki topladı.

Gelişme paylaşılır paylaşılmaz birçok kullanıcı aboneliklerini iptal etmek için harekete geçti ancak yoğunluk nedeniyle Xbox Game Pass iptal sayfası bir süreliğine çöktü. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleri ve yorumlar, geçtiğimiz akşam binlerce kişinin erişim sorunları yaşadığını gösterdi.

Microsoft, Game Pass abonelerinin ne kadarını kaybedecek?

Pek tabii, her ne kadar iptal edenler olsa da oyuncuların aboneliklerini tamamen iptal etmek yerine daha uygun fiyatlı seçeneklere geçiş yapması bekleniyor. Burada da Microsoft'u bekleyen tehlike, en pahalı paketi olan Ultimate’in cazibesinin azalacak olması. Normalde en pahalı paketi daha çok kullanılırken, aboneler şimdi daha uygun fiyatlı Premium paketine yönelecek gibi. Tabii bunun geliştiriciler nezdinde de şüphe doğuran olasılıkları var çünkü geliştiriciler de oyunlarını ilk günden oynatamamış olacaklar.

Uzmanlara göre ise bu tepkiler, oyun fiyatlarının giderek artmasının oyuncu davranışlarını nasıl etkilediğinin küçük bir göstergesi. Xbox’un donanımdan ciddi bir kâr elde etmediği bilinirken, gözler Microsoft’un Game Pass’in büyümesini önümüzdeki mali yılda nasıl sürdüreceğinde olacak. Özellikle de şirketin, Game Pass için bugüne kadarki en büyük yatırımını yaptığını duyurmasının ardından…

Peki siz Microsoft'un kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.