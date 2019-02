Far Cry New Dawn'ın Ön Sipariş Avantajları Ve Fiyatları

Ubisoft'un ünlü serisi Far Cry'ın yeni oyunu New Dawn, yarın çıkış yapıyor. Bu haberimizde oyunun ön sipariş fiyatlarından ve paket avantajlarından bahsettik.

Ubisoft'un ünlü serisi Far Cry'ın yeni oyunu Far Cry New Dawn, 15 Şubat'ta yani yarın ön siparişten çıkıp resmi olarak çıkış yapacak. Son çıkan Far Cry 5'in devamını konu alan New Dawn, kıyamet sonrası atmosferinden ziyade yeni karakterler ve yeni silah modifikasyon sistemini de beraberinde getiriyor.

PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek New Dawn'ı ön siparişle satın alan kişileri ise bazı hediyeler bekliyor. Eğer Far Cry serisini seviyor ve ön sipariş hediyelerinden yararlanıp oyunu satın almayı düşünüyorsanız, yaklaşık 22 saatiniz kaldı. Far Cry New Dawn'ın ön sipariş avantajlarına ve fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Far Cry New Dawn - Standart Sürüm

Far Cry New Dawn'ın standart sürümünü ön sipariş veren kişiler Unicorn Trike adındaki taşıta sahip olacaklar. Standart sürümün tüm platformlardaki fiyatları ise şu şekilde:

Steam: 229 TL

229 TL PlayStation Store: 269 TL

269 TL Microsoft Store: 229 TL

Far Cry New Dawn - Deluxe Sürüm

Oyunun bu sürümünü ön sipariş veren kullanıcılar ise Unicorn Trike'a ek olarak aşağıdaki içeriklere sahip olacaklar.

Birçok ek içerik barındıran bu sürümün fiyatları ise şu şekilde:

Steam: 279 TL

279 TL PlayStation Store: 313 TL

313 TL Microsoft Store: 265,75 TL

Paketlerin içerikleri ve fiyatlar şimdilik bu şekilde. Fakat bu fiyatların ön sipariş için verildiğini unutmamak gerek. Her oyunda olmasa da bazı oyunların ön siparişte verilen fiyatı resmi çıkıştan sonra artabiliyor.