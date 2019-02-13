Far Cry: New Dawn'dan Splinter Cell Sürpriz Yumurtası

Ubisoft'un en 'baba' iki markası, Far Cry'ın yeni yapımı olan New Dawn'da bir sürpriz yumurta olarak bir araya geldi.

Ubisoft, Splinter Cell markasını oldukça garip bir biçimde neredeyse 6-7 yıldır bir kenara atıyor. Son olarak Black List ile oyuncuların karşısına çıkan ve senelerdir yeni oyunu duyurulmayan Splinter Cell'den bir küçük kuple Far Cry'da karşımıza çıktı.

Far Cry: New Dawn, önceleri bir DLC projesi olarak başlamışken bugünlerde çok daha ucuz bütçeli ve oyuncuların da cebine hitap eden bir proje olarak oyuncuların karşısına çıktı. Hope Country adı verilen bölgede geçen oyunda, son oyunun devamında geçen bir dizi 'devlet olayına' ışık tutuyoruz.

Yukarıda gördüğünüz üzere Far Cry'ın yeni oyununa bir adet Sam Fisher kostümü eklendi. Üstelik bu kostüm hem kadın hem de erkek karakterlerin giyebileceği şekilde tasarlandı. Üç yeşil ışıkla hatırlayacağınız Sam Fishher'ın yeni oyununa mı işaret ediyor bilinmez ama oyuncuları sevindirecek bir yenilik olduğu kesin.