Far Cry: New Dawn'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Ubisoft'un önceleri Far Cry 5 için bir ek paket olarak planladığı, daha sonra 'DLC' olmayacak kadar fazla içeriğe sahip olmasıyla ayrı bir oyun olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı New Dawn'ın sistem gereksinimleri belli oldu. Yayınlanan donanım özelliklerine göz attığımızda, tıpkı Far Cry 5'te olduğu gibi çok da abartılı bir sistem istenmediğini görebiliyoruz.
Minimum – 720p | 30 FPS
- OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)
- CPU: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz / AMD FX 6350 @ 3.9 GHz
- RAM: 8GB
- Video: Nvidia GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon R9 270X (2GB)
- HDD: 30 GB
Önerilen – 1080p | 60 FPS
- OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)
- CPU: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz
- RAM: 8GB
- Video: Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) / AMD Radeon R9 290X (4GB)
- HDD: 30 GB
Yüksek – 4K | 60 FPS
- OS: Windows 10 (64bit)
- CPU: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz
- RAM: 16GB
- Video: Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB) / AMD RX Vega 56 (8GB)
- HDD: 30 GB
Ultra – 4K | 60 FPS
- OS: Windows 10 (64bit)
- CPU: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz / AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz
- RAM: 16GB
- Video: Nvidia GeForce GTX 1080 SLI (8GB) / AMD RX Vega 56 CFX (8GB)
- HDD: 30 GB
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