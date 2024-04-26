Bilim insanları, laboratuvar ortamında sadece 150 dakika içinde oluşan sentetik elmas üretmeyi başardılar. Elmasın doğal olarak oluşması için milyonlarca yıl gerekiyor.

Güney Kore Temel Bilim Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, dakikalar içerisinde elmas üretmeyi başardılar. Geleneksel elmasların doğal olarak oluşması için milyonlarca yıl gerektığı gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak bu oldukça önemli bir gelişme.

Aslına bakacak olursak sentetik elmas üretimi, uzun zamandır üzerinde çalışılan konulardan bir tanesi. Ancak laboratuvar ortamında sentetik elmas üretmek için yüksek sıcaklık ve basınca ihtiyaç duyuluyor. Üstelik üretilen sentetik elmasın haftalar boyunca ezilmesi gerekiyor. İşte Güney Kore'den gelen son haberler, bunun artık dakikalar içerisinde gerçekleştirilebileceğini gözler önüne serdi.

Sadece 150 dakikada sentetik elmas üretmek mümkün oldu

Güney Koreli bilim insanları, yüksek hızlı elmas üretimi için sıvı metal alaşım kullandılar. Bu malzeme, 1 atm basınç ve 1.025 santigrat derece sıcaklıkta elmasa dönüştürüldü. Sürecin tamamı, sadece 150 dakikada tamamlandı. Sıvı metal alaşımda galyum, demir, nikel ve silikon gibi metaller bulunurken bu karışım, metan ve hidrojen ile reaksiyona sokuldular.

*Laboratuvar ortamında üretilen sentetik elmas.

Nature'da yayımlanan çalışma, henüz çok erken aşamada. Ancak uzmanlar, yeni tekniğin umut verici olduğunu düşünüyorlar. Eğer teknik yaygınlaşırsa belki de elmas, eskisi kadar kıymetli bir maden olmaz. Tabii bunu zaman gösterecek.