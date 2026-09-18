Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Adım: Farelere Laboratuvarda Üretilen İnsan Beyni Dokusu Nakledildi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bilim insanları, otizm ve epilepsi gibi rahatsızlıkların tedavisi için genetiği değiştirilmiş farelere laboratuvarda üretilen insan beyni dokusu nakletti.

Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Adım: Farelere Laboratuvarda Üretilen İnsan Beyni Dokusu Nakledildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bilim insanları, laboratuvar ortamında yetiştirilen insan beyni dokusunu genetik olarak mühendislik uygulanmış farelere nakletmeyi başardı. İnsan beyninin gelişimini ve işleyişini incelemede büyük bir kırılma noktası olarak görülen bu yöntemin; otizm, epilepsi, serebral palsi ve şizofreni gibi ağır nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkların nedenlerini ve tedavi yollarını araştırmayı önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor.

Yaşayan insan beyni dokusuna etik gerekçelerle doğrudan erişimin imkânsız olması, bu çalışmayı bilim dünyası için son derece kıymetli kılıyor. Araştırmacılar, farelerin kendi beyin kabuklarının büyük kısmı gelişmeyecek şekilde mühendislik uygulandığını ve nakledilen insan dokusunun, farelerin sinir sistemiyle işlevsel ağlar kurarak beynin temel gelişim özelliklerini birebir sergilediğini belirtti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Adım: Farelere Laboratuvarda Üretilen İnsan Beyni Dokusu Nakledildi!
2
2

"Kortikal organoidler" ve genetik mühendislik

2

Çalışma kapsamında araştırmacılar, cilt veya kan hücrelerini kök hücrelere dönüştürerek beynin biliş, dil, dikkat ve karar alma gibi üst düzey işlevlerini yöneten beyin kabuğunu taklit eden üç boyutlu "organoidler" üretti. Genetik olarak mühendislik uygulanan farelerde ise normalde beyin kabuğu ve hafıza merkezini oluşturan hücrelerin gelişimi engellendi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın kıdemli yazarı, Stanford Üniversitesi'nden nörobilimci Sergiu Pasca, doğumdan hemen sonra nakledilen insan dokusunun oluşan bu boşluk sayesinde geniş bir şekilde büyüme imkânı bulduğunu belirtti. Nakledilen dokularda, bazı demans türlerinde hassas olduğu bilinen nadir "von Economo" nöronları dahil olmak üzere çok çeşitli insan hücre tipleri gelişti ve farenin sinir sistemi genelinde işlevsel bağlantılar kuruldu.

Araştırmada kullanılan terminolojinin doğru anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Pasca, hayvanların "insanlaşmış fareler" veya "mini beyinli canlılar" olarak tanımlanmasının doğru olmadığını vurguladı. Bu canlıların özünde fare sinir sistemini koruduğunu, ancak içinde büyüyen ve entegre olan daha büyük hacimli bir insan kortikal dokusu taşıdığını ifade eden araştırmacılar, nakledilen yabancı insan dokusuna atıfla bu denekleri "ksenokortikal fareler" olarak adlandırdı.

Otizm, epilepsi ve doğum sırasındaki oksijensizliğin incelenmesinde yeni dönem

2

Bu yeni model, özellikle anne karnında veya doğum sırasında yaşanan oksijen yetersizliği gibi çevresel hasarların ve erken gelişim döneminde başlayan nörolojik rahatsızlıkların incelenmesinde büyük avantaj sağlıyor. Normal laboratuvar fareleri insan dokusuna zarar veren oksijensizlik seviyelerine direnç gösterirken, ksenokortikal farelerde uygulanan düşük oksijen seviyesi insan hücrelerinde ciddi hasara ve motor koordinasyon bozukluklarına yol açtı.

Dışarıdan bakıldığında normal bir laboratuvar faresinden farkı olmayan bu canlılarda yalnızca hassas motor koordinasyonu eksiklikleri ve hafıza yetilerinde farklılıklar gözlemlendi. Araştırmacılar, hayvan refahı ve canlılara insan dokusu aktarılmasının etik sınırlarını titizlikle gözeterek çalışmaları sürdürdüklerini ve nörolojik rahatsızlıkların toplumda ne kadar yaygın olduğu düşünüldüğünde bu araştırmaların yapılmamasının maliyetinin çok daha ağır olacağını belirtiyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayide Ustaların ‘Kolay Kolay Ölmez’ Dediği 7 Atmosferik Motor

Sanayide Ustaların ‘Kolay Kolay Ölmez’ Dediği 7 Atmosferik Motor

Katlanabilir iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8 Arasındaki Farklar: Hangisi Daha İyi?

Katlanabilir iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8 Arasındaki Farklar: Hangisi Daha İyi?

Redmi Note 17 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: 10000 mAh Bataryalı Note 17 Pro Max’in Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 17 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu: 10000 mAh Bataryalı Note 17 Pro Max’in Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'ya Çıkışından Sonra Yeni Diller Geleceği Açıklandı: Türkçe Geliyor mu?

GTA 6'ya Çıkışından Sonra Yeni Diller Geleceği Açıklandı: Türkçe Geliyor mu?

228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

228 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PlayStation 5’e Büyük Güncelleme Geldi: İşte Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler

PlayStation 5’e Büyük Güncelleme Geldi: İşte Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com