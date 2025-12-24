Tümü Webekno
[16-23 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[16-23 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 16-23 Aralık tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta uzun bir hafta sonra tekrardan zirveyi ele geçiren ARC Raiders yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (16-23 Aralık)

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
ARC Raiders 39.99$ 31.99$ (-%20)
EA SPORTS FC 26 69.99$ 27.99$ (-%60)
Battlefield 6 69.99$ 48.99$ (-%30)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50)
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
ELDEN RING 39.99$ 25.99$ (-%35)
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20)
Sons Of The Forest 14.99$ 4.64$ (-%69)
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50)
Assassin's Creed Valhalla 47.99$ 4.79$ (-%90)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50)
Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50)
Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

