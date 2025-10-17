Tümü Webekno
[16-23 Ekim]: Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

[16-23 Ekim]: Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 189 TL değerindeki Amnesia: The Bunker ve 249,99 TL değerindeki Samorost 3 oldu. Bu iki oyunu, 23 Ekim tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Amnesia: The Bunker nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

2

Amnesia: The Bunker, terk edilmiş bir 1. Dünya Savaşı sığınağında geçen bir birinci şahıs korku oyunudur. Karanlıkta dolanan bunaltıcı dehşetlerle yüzleş. Silah ara ve elindekileri iyi kullan. Işıkları ne pahasına olursa olsun açık tut ve oradan sağ çık. Amnesia: The Bunker normal fiyatı 189 TL.

Amnesia: The Bunker fragmanı

Samorost 3 nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

3

Samorost 3, sihirli flütünün esrarengiz kökenlerini araştırmak için onun güçlerini kullanarak evrende yolculuk eden kullanan meraklı bir uzay cücesini izlemektedir. Samorost 3 normal fiyatı 249,99 TL.

Samorost 3 fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

