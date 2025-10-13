16 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Zincir marketler, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı teknolojik ürünü mağazalarında müşterilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu konuda en öne çıkanlardan olan A101 de bunlardan biri. Biz de A101’in önümüzdeki günlerde satışa sunacağı ürünleri sizler için derledik.
A101,** 16 Ekim 2025** itibarıyla “Aldın Aldın” kapsamında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Televizyonlardan sebile kadar birçok farklı ürüne A101 mağazalarından ulaşabileceksiniz.
A101 16 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler
Toshiba 65UV2363DT televizyon
- 65 inç
- 4K Ultra HD
- Dolby Vision
- Vidaa TV
- 3x HDMI
- HDR10
- Fiyatı: 24.999 TL
Toshiba markalı bu televizyon, evine büyük televizyon isteyenler için uygun fiyatlı iyi bir tercih. 65 inç boyutunda büyük ekran, Vidaa TV, 4K çözünürlük, Dolby Vision gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Fiyatı da 24.999 TL.
Philips 55PUS7000/62 televizyon
- 55 inç
- 4K Ultra HD
- Dolby Atmos
- Dolby Vision
- Dahili Wi-Fi
- Dahili Bluetooth
- 3x HDMI
- Fiyatı: 21.999 TL
Televizyon konusunda en iddialı markalardan biri olan Philips'in bu modeli, 55 inçlik büyük boyutu ve diğer yerlerdeki fiyatlardan 2 bin TL civarı daha ucuz olan 21.999 TL'lik fiyatıyla tercih edebileceğiniz bir cihaz.
VOLTA YIDE SE03 Max elektrikli moped
- 1500W motor gücü
- 59 km menzil
- 4-5 saat şarj süresi
- 45 km/sa azami hız
- 1878 x 895 x 1090 mm boyutlar
- Fiyat: 39.990 TL A101, bu hafta yeni elektrikli moped modellerini de mağazalarda sunacak. VOLTA YIDE SE03 Max isimli model, diğer satıcılardan en az 5-6 bin TL daha uygun olan 39.990 TL fiyatıyla öne çıkıyor.
A101'de bu hafta yer alacak diğer teknolojik ürünler
- ONVO 400VF4000AF 40 inç televizyon: 7.499 TL
- Fobem ML50EW8000F 50 inç televizyon: 11.999 TL
- Hi Level 32HRT900 32 inç televizyon: 5.499 TL
- Piranha 9946 Bluetooth kulaklık: 329 TL
- Piranha 9020 5000 mAh Powerbank: 599 TL
- Piranha 21160 kablosuz şarj standlı masa lambası: 349 TL
- SEG CFW 4631 buzdolabı: 19.999 TL
- SEG CM 10121 10 kg çamaşır makinesi: 14.599 TL
- Regal RK1000 kablolu dik süpürge: 1.499 TL
- STF65 mekanik silindirik termosifon: 6.999 TL
- kiwi KWP-8555 3 musluklu su sebili: 7.599 TL