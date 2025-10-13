16 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'e birçok teknolojik ürün geliyor. 16 Ekim itibarıyla A101'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünleri sizler için derledik.

Zincir marketler, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı teknolojik ürünü mağazalarında müşterilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu konuda en öne çıkanlardan olan A101 de bunlardan biri. Biz de A101’in önümüzdeki günlerde satışa sunacağı ürünleri sizler için derledik.

A101,** 16 Ekim 2025** itibarıyla “Aldın Aldın” kapsamında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Televizyonlardan sebile kadar birçok farklı ürüne A101 mağazalarından ulaşabileceksiniz.

A101 16 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Toshiba 65UV2363DT televizyon

65 inç

4K Ultra HD

Dolby Vision

Vidaa TV

3x HDMI

HDR10

Fiyatı: 24.999 TL

Toshiba markalı bu televizyon, evine büyük televizyon isteyenler için uygun fiyatlı iyi bir tercih. 65 inç boyutunda büyük ekran, Vidaa TV, 4K çözünürlük, Dolby Vision gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Fiyatı da 24.999 TL.

Philips 55PUS7000/62 televizyon

55 inç

4K Ultra HD

Dolby Atmos

Dolby Vision

Dahili Wi-Fi

Dahili Bluetooth

3x HDMI

Fiyatı: 21.999 TL

Televizyon konusunda en iddialı markalardan biri olan Philips'in bu modeli, 55 inçlik büyük boyutu ve diğer yerlerdeki fiyatlardan 2 bin TL civarı daha ucuz olan 21.999 TL'lik fiyatıyla tercih edebileceğiniz bir cihaz.

VOLTA YIDE SE03 Max elektrikli moped

1500W motor gücü

59 km menzil

4-5 saat şarj süresi

45 km/sa azami hız

1878 x 895 x 1090 mm boyutlar

Fiyat: 39.990 TL A101, bu hafta yeni elektrikli moped modellerini de mağazalarda sunacak. VOLTA YIDE SE03 Max isimli model, diğer satıcılardan en az 5-6 bin TL daha uygun olan 39.990 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

