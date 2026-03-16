Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Çıkışının üzerinden 13 yıl geçen Xbox konsolu Xbox One, yıllar sonra ilk kez hacklendi. Peki bu işlem nasıl gerçekleşti?

Oyun dünyasında yıllardır “hacklenemez” olarak anılan ilk nesil Xbox One konsolu sonunda hacklendi.

Tam 13 yıl boyunca güvenlik rekoru kıran konsol, donanım seviyesinde keşfedilen bir açık sayesinde tamamen hacklenebilir hâle geldi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Bu önemli keşfin arkasındaki isim güvenlik araştırmacısı Markus Gaasedelen. Gaasedelen, buluşunu tersine mühendislik konferansı olan RE//Verse 2026 sahnesinde duyurdu.

Araştırmacının bulduğu açık, konsolun boot ROM adı verilen donanım tabanlı başlangıç sisteminde bulunuyor. Bu da açığın yazılım güncellemesiyle kapatılamayacağı anlamına geliyor. Başka bir deyişle, sistem Microsoft’un imzalı yazılımı yüklenmeden önce ele geçirilebiliyor.

Tabii işlem sandığınız kadar kolay değil

Teoride her 2013 model Xbox One hacklenebilir olsa da pratikte süreç oldukça zor. İşlem için konsola fiziksel olarak 3–4 kablo bağlanması, GPIO pinlerine erişim, eFuse ve I2C tanılama işlemleri, bir kondansatörün sökülmesi ve voltaj hattına tekrar tekrar müdahale edilmesi gerekiyor.

Üstelik başarı oranı 1 milyonda 1. Yani tek bir konsolu kırmak bile günler hatta aylar sürebiliyor.

Uzmanlara göre bu hack son derece karmaşık olduğu için herkesin uygulayabileceği bir jailbreak yöntemi olmayacak. Bu nedenle kalıcı olarak kırılmış Xbox One konsollarının yaygın şekilde satılması da pek olası değil.

