Vodafone'un 5G Tarifeleri ve Fiyatları Belli Oldu

Vodafone’un Türkiye’de sunacağı 5G tarifeleri ortaya çıktı. Sızdırılan listede gençlere özel paketler, Red tarifeleri ve daha uygun fiyatlı fırsat paketleri yer alıyor. 5G destekli bu paketlerde internet kotası, sosyal medya avantajları ve uygun fiyatlar dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye’de 5G teknolojisinin kullanıma sunulması için geri sayım başladı ve operatörlerin hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Vodafone’un yeni 5G dönemine özel hazırladığı tarifelerin fiyatları ve paket içerikleri ortaya çıktı.

Paylaşılan listeye baktığımızda Vodafone’un kullanıcıları genç tarifeleri, Red tarifeleri ve fırsat paketleri olmak üzere farklı kategorilere ayırdığı görülüyor. Özellikle sosyal medya avantajları ve yüksek internet kotaları, yeni paketlerin en dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.

Gençlere Özel 5G Tarifeleri Geliyor

Vodafone’un 26 yaş altı kullanıcılar için hazırladığı paketler, hem standart internet hem de sosyal medya ve oyunlar için ek internet sunuyor. Bu tarifelerde kullanıcılar aynı anda iki farklı veri paketinden yararlanabiliyor.

Özellikleri

  • 5G Genç 10GB Tarifesi: 5 GB + 5 GB sosyal medya
  • 5G Genç 20GB Tarifesi: 10 GB + 10 GB sosyal medya
  • 5G Genç 40GB Tarifesi: 20 GB + 20 GB sosyal medya
  • 5G Genç 60GB Tarifesi: 30 GB + 30 GB sosyal medya

Red Tarifelerinde Sınırsız Konuşma ve Yüksek İnternet

Vodafone’un premium paketleri arasında yer alan Red tarifeleri, daha yüksek internet kotaları ve sınırsız konuşma avantajıyla geliyor. Bu paketlerde sosyal medya uygulamaları ve bazı dijital platformlar için ek avantajlar sunuluyor.

Özellikle yüksek internet tüketen kullanıcılar için hazırlanan paketlerde 40 GB, 60 GB ve 100 GB gibi seçenekler bulunuyor. Bunun yanında bazı paketlerde Netflix, Spotify veya Prime Video gibi platformlara yönelik ek avantajlar da sunulabiliyor.

Özellikleri

  • 5G Red 40GB Sınırsız Sosyal: 40 GB
  • 5G Red 60GB Sınırsız Eğlence: 60 GB
  • 5G Red 100GB Sınırsız TikTok: 100 GB

Daha Uygun Fiyatlı Fırsat Tarifeleri de Var

Vodafone’un listesinde yer alan fırsat tarifeleri ise daha düşük internet ihtiyacı olan kullanıcıları hedefliyor. Bu paketler uygun fiyatlı olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu paketlerde de kullanıcılar 1000 dakika konuşma ve 250 SMS hakkına sahip oluyor. Böylece daha uygun fiyatlı paketlerde bile 5G uyumlu internet kullanımı mümkün hâle geliyor.

Özellikleri

  • 5G Fırsat 5GB Tarifesi: 275 TL
  • 5G Fırsat 10GB Tarifesi: 325 TL
  • 5G Fırsat 20GB Tarifesi: 400 TL
  • 5G Fırsat 30GB Tarifesi: 475 TL

Vodafone'un 5G tarife ve fiyatları şu şekilde:

Tarife İsmi Tarife İçeriği Fiyat
5G Genç 10GB 5 GB + 5 GB sosyal medya ve oyunlar, 1000 DK + 250 SMS, WhatsApp sınırsız ₺275 / ay
5G Genç 20GB 10 GB + 10 GB sosyal medya ve oyunlar, 1000 DK + 250 SMS, WhatsApp sınırsız ₺375 / ay
5G Genç 40GB 20 GB + 20 GB sosyal medya ve oyunlar, 1000 DK + 250 SMS, WhatsApp sınırsız ₺525 / ay
5G Genç 60GB 30 GB + 30 GB sosyal medya ve oyunlar, 1000 DK + 250 SMS, WhatsApp sınırsız ₺625 / ay
5G Genç Red 80 GB Sınırsız Sosyal 40 GB + 40 GB sosyal medya ve oyunlar, sınırsız DK + sınırsız SMS, Messenger / Facebook / Instagram / Spotify / WhatsApp sınırsız ₺750 / ay
5G Genç Red 120GB Sınırsız Eğlence 60 GB + 60 GB sosyal medya ve oyunlar, sınırsız DK + sınırsız SMS, Facebook / WhatsApp / Instagram / Messenger / Spotify sınırsız ₺900 / ay
5G Red 40 GB Sınırsız Sosyal 40 GB, sınırsız DK + sınırsız SMS, Instagram / Spotify / Facebook / WhatsApp / Messenger sınırsız ₺750 / ay
5G Red 60GB Sınırsız Eğlence 60 GB, sınırsız DK + sınırsız SMS, Netflix / WhatsApp / Spotify / Messenger / Prime Video / Facebook vb. sınırsız ₺900 / ay
5G Red 100GB Sınırsız Tiktok 100 GB, sınırsız DK + sınırsız SMS, WhatsApp / YouTube / Netflix / Spotify / Prime Video vb. sınırsız ₺1100 / ay
5G Fırsat 5GB 5 GB, 1000 DK + 250 SMS ₺275 / ay
5G Fırsat 10GB 10 GB, 1000 DK + 250 SMS ₺325 / ay
5G Fırsat 20GB 20 GB, 1000 DK + 250 SMS ₺400 / ay
5G Fırsat 30GB 30 GB, 1000 DK + 250 SMS ₺475 / ay

Peki siz paket içerikleri ve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gözden kaçırdıysanız Türk Telekom'un 5G paket içeriği ve fiyatlarını aşağıdaki içerikten inceleyebilirsiniz.

