Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Apple, premium kulaklık serisinin yeni üyesi AirPods Max 2'yi yayımladığı yeni bir basın bülteni ile resmen tanıttı. Peki yeni kulaklık ne gibi özellikler sunuyor?

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, premium kulaklık serisinin yeni üyesi AirPods Max 2’yi resmen tanıttı.

Yeni model daha güçlü aktif gürültü engelleme, gelişmiş ses kalitesi ve yapay zekâ destekli akıllı özelliklerle dikkat çekiyor. Şirket, yeni kulaklığın özellikle içerik üreticileri, müzisyenler ve podcast yayıncıları için de önemli yenilikler sunduğunu söylüyor.

Gürültü engellemede büyük sıçrama

Yeni kulaklık, Apple’ın geliştirdiği H2 çipi sayesinde önceki nesle göre %50’ye kadar daha güçlü Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sunuyor. Böylece uçak motoru ya da tren gibi yoğun arka plan sesleri daha etkili biçimde bastırılıyor.

Ayrıca geliştirilen yeni şeffaflık modu sayesinde kullanıcılar çevre seslerini daha doğal bir şekilde duyabiliyor.

Daha temiz ve güçlü ses deneyimi

AirPods Max 2, yüksek dinamik aralıklı yeni bir amplifikatörle geliyor. Bu sayede daha temiz ve detaylı bir ses elde edilirken, baslar daha dengeli, orta ve tiz frekanslar ise daha doğal duyuluyor.

Kulaklık ayrıca 24-bit / 48 kHz kayıpsız ses desteği sunuyor. USB-C bağlantısı ile özellikle müzik üreticileri, kayıt ve miks işlemlerini yüksek kalitede gerçekleştirebiliyor. Düşük gecikme sayesinde oyun deneyimi de daha akıcı hâle geliyor.

Yapay zekâ destekli akıllı özellikler

AirPods Max 2’ye gelen yeni akıllı özellikler arasında şunlar yer alıyor:

  • Adaptive Audio: Ortama göre gürültü engelleme ve şeffaflık modunu otomatik ayarlar.
  • Conversation Awareness: Kullanıcı konuşmaya başladığında müzik sesini otomatik olarak düşürür.
  • Live Translation: Apple’ın yapay zekâ sistemi sayesinde yüz yüze konuşmalarda anlık çeviri sağlar.
  • Voice Isolation: Telefon görüşmelerinde arka plan gürültüsünü azaltarak sesi öne çıkarır.
  • Camera Remote: Kulaklığın Digital Crown tuşu ile iPhone veya iPad kamerasını uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Çevre dostu tasarım

Apple, ürünün çevresel etkisini azaltmayı hedefleyen Apple 2030 planı kapsamında AirPods Max 2’de geri dönüştürülmüş malzemeler kullandığını açıkladı.

Kulaklığın mıknatıslarında %100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri, kulak yastıklarında geri dönüştürülmüş polyester ve devre kartlarında geri dönüştürülmüş kaplamalar bulunuyor.

AirPods Max 2 çıkış tarihi ve fiyatı

AirPods Max 2, 25 Mart’tan itibaren ön siparişe açılacak ve önümüzdeki ayın başında satışa çıkacak.

Yeni model mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve turuncu olmak üzere beş renk seçeneğiyle gelecek. Türkiye fiyatı ise 36.999 TL olarak açıklanmış durumda.

iPhone, iPad, iMac… Apple Neden Ürünlerinin Başına "i" Takısını Ekliyor? iPhone, iPad, iMac… Apple Neden Ürünlerinin Başına "i" Takısını Ekliyor?
MacBook Neo'ya Windows 11 Kuruldu: iPhone 16 Pro İşlemcisinin Sınırları Zorlanıyor... MacBook Neo'ya Windows 11 Kuruldu: iPhone 16 Pro İşlemcisinin Sınırları Zorlanıyor...
Apple airpods

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Hayatını Kaybeden Kıymetli Tarihçimiz İlber Ortaylı'nın Yazdığı Tüm Kitaplar ve Önerdiği Eserler

Hayatını Kaybeden Kıymetli Tarihçimiz İlber Ortaylı'nın Yazdığı Tüm Kitaplar ve Önerdiği Eserler

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com