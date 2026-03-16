Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Apple, premium kulaklık serisinin yeni üyesi AirPods Max 2'yi yayımladığı yeni bir basın bülteni ile resmen tanıttı. Peki yeni kulaklık ne gibi özellikler sunuyor?

Yeni model daha güçlü aktif gürültü engelleme, gelişmiş ses kalitesi ve yapay zekâ destekli akıllı özelliklerle dikkat çekiyor. Şirket, yeni kulaklığın özellikle içerik üreticileri, müzisyenler ve podcast yayıncıları için de önemli yenilikler sunduğunu söylüyor.

Gürültü engellemede büyük sıçrama

Yeni kulaklık, Apple’ın geliştirdiği H2 çipi sayesinde önceki nesle göre %50’ye kadar daha güçlü Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sunuyor. Böylece uçak motoru ya da tren gibi yoğun arka plan sesleri daha etkili biçimde bastırılıyor.

Ayrıca geliştirilen yeni şeffaflık modu sayesinde kullanıcılar çevre seslerini daha doğal bir şekilde duyabiliyor.

Daha temiz ve güçlü ses deneyimi

AirPods Max 2, yüksek dinamik aralıklı yeni bir amplifikatörle geliyor. Bu sayede daha temiz ve detaylı bir ses elde edilirken, baslar daha dengeli, orta ve tiz frekanslar ise daha doğal duyuluyor.

Kulaklık ayrıca 24-bit / 48 kHz kayıpsız ses desteği sunuyor. USB-C bağlantısı ile özellikle müzik üreticileri, kayıt ve miks işlemlerini yüksek kalitede gerçekleştirebiliyor. Düşük gecikme sayesinde oyun deneyimi de daha akıcı hâle geliyor.

Yapay zekâ destekli akıllı özellikler

AirPods Max 2’ye gelen yeni akıllı özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Adaptive Audio : Ortama göre gürültü engelleme ve şeffaflık modunu otomatik ayarlar.

: Ortama göre gürültü engelleme ve şeffaflık modunu otomatik ayarlar. Conversation Awareness : Kullanıcı konuşmaya başladığında müzik sesini otomatik olarak düşürür.

: Kullanıcı konuşmaya başladığında müzik sesini otomatik olarak düşürür. Live Translation : Apple’ın yapay zekâ sistemi sayesinde yüz yüze konuşmalarda anlık çeviri sağlar.

: Apple’ın yapay zekâ sistemi sayesinde yüz yüze konuşmalarda anlık çeviri sağlar. Voice Isolation : Telefon görüşmelerinde arka plan gürültüsünü azaltarak sesi öne çıkarır.

: Telefon görüşmelerinde arka plan gürültüsünü azaltarak sesi öne çıkarır. Camera Remote: Kulaklığın Digital Crown tuşu ile iPhone veya iPad kamerasını uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Çevre dostu tasarım

Apple, ürünün çevresel etkisini azaltmayı hedefleyen Apple 2030 planı kapsamında AirPods Max 2’de geri dönüştürülmüş malzemeler kullandığını açıkladı.

Kulaklığın mıknatıslarında %100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri, kulak yastıklarında geri dönüştürülmüş polyester ve devre kartlarında geri dönüştürülmüş kaplamalar bulunuyor.

AirPods Max 2 çıkış tarihi ve fiyatı

AirPods Max 2, 25 Mart’tan itibaren ön siparişe açılacak ve önümüzdeki ayın başında satışa çıkacak.

Yeni model mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve turuncu olmak üzere beş renk seçeneğiyle gelecek. Türkiye fiyatı ise 36.999 TL olarak açıklanmış durumda.