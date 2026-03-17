NVIDIA'dan Oyun Sektörünü İkiye Bölen Duyuru: Yeni DLSS 5 Tanıtıldı [Video]

NVIDIA, uzun zamandır beklenen yeni DLSS sürümünü resmî olarak tanıttı. Önceki DLSS sürümlerine kıyasla bu yeni DLSS sürümü oyuncuları âdeta ikiye bölmüş durumda.

NVIDIA, oyun grafiklerinin geleceğini değiştirecek yeni teknolojisi DLSS 5'i duyurdu.

Yapay zekâ destekli görüntü yükseltme teknolojisinin yeni sürümü, oyunlarda fotogerçekçi ışıklandırma ve materyal detayları üretmek için gelişmiş neural rendering tekniklerini kullanacak. Yeni teknolojinin bu yılın sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

DLSS 5 neler getiriyor?

DLSS teknolojisi bugüne kadar düşük çözünürlüklü görüntüleri yapay zekâ ile daha yüksek çözünürlüğe yükselterek performansı artırıyordu ancak DLSS 5 ile birlikte sistem yalnızca pikselleri yeniden oluşturmakla kalmayacak, sahnenin bazı bölümlerini doğrudan yapay zekâ üretmeye başlayacak.

Bu yeni yaklaşım sayesinde:

Daha gerçekçi ışıklandırma,

Daha doğru materyal yansımaları,

Işın izleme ortamlarında artan gerçekçilik,

Yüksek FPS değerlerinin korunması gibi önemli iyileştirmeler sağlanması hedefleniyor.

Hangi ekran kartları destekleyecek?

NVIDIA henüz DLSS 5’in destekleyeceği tüm ekran kartlarını açıklamadı ancak tanıtım demosunda oldukça ilginç bir sistem kullanıldı. Digital Foundry’nin aktardığına göre gösterimde iki adet NVIDIA GeForce RTX 5090 kullanıldı.

Bu 5090'lardan biri oyunu çalıştırırken, diğeri ise DLSS 5’in neural rendering işlemlerini gerçekleştirdi. Bu durum, teknolojinin şu anda yüksek VRAM ve performans optimizasyonuna ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Peki siz DLSS 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.