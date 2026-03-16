Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

Anthropic, iki hafta boyunca Claude kullanım sınırlarının iki katına çıkarılacağını açıkladı. Tabii ufak bir koşulla birlikte.

Önde gelen yapay zekâ şirketlerinden Anthropic, popüler yapay zekâ aracı Claude için sınırlı süreli bir kampanya başlattı.

Şirket, artan kullanıcı ilgisini fırsata çevirerek belirli saatlerde kullanım limitlerini iki katına çıkaracağını duyurdu.

İki haftalık özel kampanya

13 Mart – 27 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında Free, Pro, Max ve Team planındaki kullanıcılar, yoğun olmayan saatlerde Claude’u kullanırken iki katı kullanım hakkı elde edecek.

Kullanıcıların kampanyadan yararlanmak için herhangi bir ayar yapması gerekmiyor.

Anthropic bu hamleyi “kullanıcılara küçük bir teşekkür” olarak tanımlasa da sektör analistlerine göre kampanyanın arkasında yapay zekâ rekabeti ve politik gerilimler bulunuyor.

Şirketin, ABD Savunma Bakanlığı ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sözleşmesini kaybetmesi ve bunun ardından OpenAI’ın bakanlıkla yeni bir anlaşma yapması dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin ardından bazı kullanıcılar protesto amacıyla ChatGPT yerine Claude gibi alternatif yapay zekâ araçlarına yönelmeye başladı. Şirketin avantaj sağlama çabası da bu sebepten kaynaklanıyor.