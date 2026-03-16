Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

Anthropic, iki hafta boyunca Claude kullanım sınırlarının iki katına çıkarılacağını açıkladı. Tabii ufak bir koşulla birlikte.

Önde gelen yapay zekâ şirketlerinden Anthropic, popüler yapay zekâ aracı Claude için sınırlı süreli bir kampanya başlattı.

Şirket, artan kullanıcı ilgisini fırsata çevirerek belirli saatlerde kullanım limitlerini iki katına çıkaracağını duyurdu.

İki haftalık özel kampanya

13 Mart – 27 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında Free, Pro, Max ve Team planındaki kullanıcılar, yoğun olmayan saatlerde Claude’u kullanırken iki katı kullanım hakkı elde edecek.

Kullanıcıların kampanyadan yararlanmak için herhangi bir ayar yapması gerekmiyor.

2

Anthropic bu hamleyi “kullanıcılara küçük bir teşekkür” olarak tanımlasa da sektör analistlerine göre kampanyanın arkasında yapay zekâ rekabeti ve politik gerilimler bulunuyor.

Şirketin, ABD Savunma Bakanlığı ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sözleşmesini kaybetmesi ve bunun ardından OpenAI’ın bakanlıkla yeni bir anlaşma yapması dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin ardından bazı kullanıcılar protesto amacıyla ChatGPT yerine Claude gibi alternatif yapay zekâ araçlarına yönelmeye başladı. Şirketin avantaj sağlama çabası da bu sebepten kaynaklanıyor.

Perplexity'den OpenClaw'a Rakip: Personal Computer Tanıtıldı! Perplexity'den OpenClaw'a Rakip: Personal Computer Tanıtıldı!
Google'dan Yeni Model: Gemini Embedding 2 ile Metin, Görüntü ve Ses Tek Bir Modelde! Google'dan Yeni Model: Gemini Embedding 2 ile Metin, Görüntü ve Ses Tek Bir Modelde!
Hayatını Kaybeden Kıymetli Tarihçimiz İlber Ortaylı'nın Yazdığı Tüm Kitaplar ve Önerdiği Eserler

Hayatını Kaybeden Kıymetli Tarihçimiz İlber Ortaylı'nın Yazdığı Tüm Kitaplar ve Önerdiği Eserler

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

