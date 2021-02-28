Avusturya merkezli C SEED isimli bir şirket, dünyanın ilk 165 inçlik katlanabilir MicroLED televizyonunu satışa çıkardı. Televizyonun özellikleri her ne kadar göz kamaştırıcı olsa da, sahip olduğu fiyat etiketi hayatı sorgulamamıza neden oldu.

Teknoloji geliştikçe dev boyutlarda olan ve muhteşem görüntü kalitesi sunan televizyonlar da gelmeye devam ediyor. Bu televizyonlara günümüzde vereceğimiz en iyi örneklerden birisi Samsung'un The Wall isimli televizyonu olurken bugün bu tahtı sallayacak yeni bir televizyon duyuruldu.

Avusturya merkezli C SEED isimli bir şirket, 165 inç büyüklükte ve 4K çözünürlüğünde olan 'C SEED M1 4K 165 INCH TV' televizyonunu tanıttı. Dev boyutta olan bu televizyon, boyutu ve görüntü kalitesinin yanı sıra günümüzde hiçbir televizyonda görmediğimiz bir özellikle ve dudak uçuklatan fiyatıyla geldi. Televizyon, dünyanın ilk katlanabilir 165 inçlik MicroLED televizyonu oldu.

Katlanıp yerin altına girebiliyor:

C SEED M1; kontrast, parlaklık ve renk spektrumunu en üst düzeyde yansıtabilen MicroLED panel teknolojisini taşıyor. Televizyonda bulunan bu panel, renklerin daha canlı ve görüntünün daha net olmasını sağlıyor. Şirketin açıklamasına göre televizyonun ekranı, 100 bin saatlik yaşam ömrüne sahip.

3,6 metre genişliğe ve 2 metre yüksekliğe sahip olan C SEED M1'ı özel kılan en önemli şeyse katlanabilir olması. Televizyon, arkasında yer alan metal çerçeveyle birlikte 5 parça halinde katlanabiliyor. Bu da yetmezmiş gibi tek bir tuşa dokunmanızla birlikte televizyon, zeminin altına kendisi için açılan yere gömülüyor.

Hiçbir televizyona benzemeyen ve bambaşka bir deneyim sunan C SEED M1'ın fiyatı da aynı şekilde hiçbir televizyona benzemiyor. Katlanabilen, yere gömülebilen ve açıldığında 3,6 metreyi kaplayabilen bu televizyonu evinize koymak istiyorsanız cebinizden 400 bin dolar (2 milyon 970 bin TL) çıkması gerekiyor. Tabii televizyona bu kadar para vermek yerine bir iki ev satın alıp her şeyiyle donatabilirsiniz de.