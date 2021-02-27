Casper, müşterilerine sunmuş olduğu bilgisayar özelleştirme sistemi ile tüketicilerin uyumluluk sorunu ya da kurulum ile uğraşmak yerine kaliteli bir bilgisayar deneyimi yaşayabilmesini sağlıyor. Bilgisayar özelleştirme sisteminde bilgisayarınızı sanal ortamda topluyorsunuz ve Casper, bilgisayarın gerçekte toplanmış halini kullanıma hazır halde size sunuyor.

Türkiye’nin öncü teknoloji markalarından Casper, “bilgisayar özelleştirme” olarak bilinen sistem ile müşterilerine, kullanıcıların “bilgisayar toplama” olarak adlandırdığı yöntemin çok daha profesyonel ve güvenli halini sunuyor. Bilgisayar özelleştirme ile kullanıcılar, yüzlerce teknoloji ve donanım seçeneği arasından kendi ihtiyaçlarını karşılayanları seçerek çok daha “kişisel” bir bilgisayara sahip olabiliyorlar.

Standart bilgisayar toplama yönteminde parçalar, fabrika ortamı yerine ev ya da işyeri gibi standart ortamlarda bir araya getirilirken; Casper’ın bilgisayar özelleştirme sisteminde ise bilgisayarların her bir bileşeni elektriksiz üretim ortamında test edilip, sistem ayarları uygulanıp, tüm güncellemeleriyle birlikte güvenli bir şekilde bir araya getiriliyor. Bu sayede de muhtemel parça uyumsuzluğu riskinin önüne geçiliyor ve bilgisayarın tüm donanımları güvenle ve garanti kapsamında birleşmiş oluyor.

Uyumluluk sorunları yerine oyunları deneyimleyin

Casper’ın bilgisayar özelleştirme sisteminden faydalandığınızda bilgisayarınızı kendiniz toplamak yerine Casper’ın casper.com.tr web sitesine girerek sanal ortamda topluyorsunuz. İşletim sistemi, depolama, grafik kartı, güç kaynağı, bellek, kablosuz bağlantı, soğutma sistemi ve ekran boyutu gibi özellikleri dilediğiniz gibi seçip siparişinizi verdikten sonra masaüstü, dizüstü ya da hepsi bir arada bilgisayarınız yüksek güvenlik önlemleri altında montajlanıyor, çoklu uyumluluk testlerinden geçiyor ve yerinde paketlenerek kullanıma hazır halde siz ulaştırılıyor.

Dahası, Casper’ın oyuncu bilgisayarı markası olan Excalibur, bilgisayar özelleştirme sistemini oyuncu bilgisayarlarına da getirerek “oyun bilgisayarı özelleştirme” imkanı sunuyor. Böylece oyunseverler, direkt olarak kendi istedikleri özelliklere sahip oyun bilgisayarları oluşturabiliyor ve parçaları bir araya getirip uyumluluk ve kurulum gibi işlerle uğraşmak yerine doğrudan oyunların tadını çıkarabiliyorlar.

Oyun bilgisayarı oluştururken nelere dikkat etmek gerekiyor?

İyi bir oyun performansı için işlemci büyük önem taşıyor. Bu noktada Casper, performans konusundaki tüm soru işaretlerini gidermek için yeni nesil ve yüksek performanslı bir işlemci olarak Intel Core i7-10750H’yi öneriyor. Casper, oyunları en yüksek kalitede oynayabilmeniz için ise NVIDIA’nın GTX 1600 ya da RTX 2000 ailesi grafik kartlarını tavsiye ediyor.



Bellek, işlemci ve ekran kartına kıyasla ikincil öneme sahip bir donanım gibi görünse de iyi bir oyun deneyimi için RAM kapasitesi ve frekans hızı da büyük önem taşıyor. Günümüz oyunlarının bellek ihtiyacını düşündüğümüzde 16 GB kapasiteli bir RAM’in uzun vadede avantajlı olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca oyunların giderek artan depolama alanı ihtiyacı göz önünde tutulduğunda en az 512 GB’lık bir SDD, lükse kaçmak olmayacaktır.