Cumhurbaşkanı Açıkladı: Hafta Sonu Sokağa Çıkış Yasağı Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı konusunda alınan yeni kararları duyurdu.

Koronavirüsün hızla artışa geçmesi sonucunda alınan önlemler de sıkılaştırılmaya başlandı. Öncelikle yalnızca 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklanmışken bir sonraki önlem olarak 20 yaşın altındaki kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bunun ardından geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı kararı verildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki Huber Köşkü’nde bir kabine toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslendi.

Mücadele kararlılıkla sürüyor:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine mücadelenin sürdüğünü duyurarak başladı. Cumhurbaşkanı, "Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyayı pençesine alan bu salgının sağlık, gıda, güvenlik başta olmak üzere etkilerini yakından takip ediyoruz. Ülkemiz uluslararası alanda takdir edilen olumlu yönde ayrışma içerisindedir. Hastalığın tedavilerinde, hastane, doktor, personel, malzeme, ilaç gereç gibi hususlarda iyi durumdayız, hiçbir eksiğimiz yoktur.

Türkiye genelinde hastanelerde 240 bin yatağa sahibiz. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da açıyoruz. Günlük test sayısında dünya ortalamasında en üstlerde yer alıyoruz. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı. Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde de bu desteği devam ettireceğiz. Türkiye, salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, ülkemizi mücadelede örnek gösteriyor. Bizden destek isteyen her ülkenin çağrısına imkânlarımız nispetinde cevap vermeye çalışıyoruz."

17-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı:

Salgınla mücadelede alınan önlemler hakkında konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bilim insanlarımızın ve ilgili kurumlarımızın değerlendirmeleri ışığında aldığımız tedbirleri sürekli güncelliyor, geliştiriyoruz. Kabine toplantımızda salgınla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde de olması yönünde karar aldık. 17 Nisan’da sokağa çıkma yasağının uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum.”

Alınan karar gereği tıpkı geçen hafta sonu olduğu gibi cuma gecesinden pazar gecesine kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Yasak, 17 Nisan 2020 24.00 ile 19 Nisan 2020 24.00 arasında geçerli olacak.