Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle Toplantı Gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün video konferans yöntemiyle 81 ilin il sağlık müdürü ile bir araya geldi. Koronavirüs hakkında konuşulan toplantıda, Koca'nın "hastalarla temas edenleri izole edemezsek hastalığı kontrol altına alamayız" sözleri dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, birçok insanın ölümüne neden olan koronavirüs ülkemizde de bulunuyor. Vaka sayımız gün geçtikçe artarken alınan önlemler de sıkılaşıyor. Önce 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı, birkaç gün önce 20 yaş altı vatandaşlarımıza da getirildi. Ayrıca, 31 şehre araç ile giriş çıkış yasaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hâlâ hız kesmeden artan virüse karşı dün il sağlık müdürleriyle beraber toplantı gerçekleştirdi.

Dün 22.30 sularında başlayan toplantı, video konferans yöntemiyle gerçekleşti. 81 il sağlık müdürünün katıldığı toplantıda, koronavirüse karşı gösterilen faaliyetler incelendi. Hastanelerimizin ihtiyacı olan maske, suni solunum cihazları gibi tıbbi ekipmanların durumu, hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın durumu, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin yeterlilik durumu ve tedavide izlenilmesi gereken yollar konuşuldu.

'İzolasyon olmazsa hastalığı kontrol altına alamayız'

Bakan Koca, pozitif çıkan hastalarımızla daha önceden temasta olmuş vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasının ve onların da koronavirüs testine tabi tutulmasının önemini vurguladı. Ayrıca eğer bu konuda geri kalırsak da hastalığın çok daha fazla ilerleyebileceğini belirtti. Bakan, “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz” şeklinde il sağlık müdürlerini uyararak vakaların erken tespitinin ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu.

Bakan Koca, yoğun bakım ünitelerinin şu anda çok önemli olduklarını ve bu ünitelerin daha fazla sayıda hastaya ev sahipliği yapması için gereken çalışmaları başlattıklarını belirtti. Bakan, il sağlık müdürlerinin sorusunu almadan önce sağlık çalışanlarımızın tıbbi ekipmanlarının tedariğinde herhangi bir sorun olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bugün İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağına bazı istisnalar getirildi. İstisnalarla ilgili detaylı bilgilerin olduğu haberimize buradan ulaşabilirsiniz.