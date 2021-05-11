Normalleşme Çalışmaları Hakkında İlk Bilgiler Geldi

17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sonrasında neler olacağına dair bilgiler gelmeye başladı. Hürriyet'ten Nuray Babacan, hükümetin 10 bin vaka sayısına göre hareket edeceğini, kademeli normalleşme sürecine girileceğini açıkladı.

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam eden tam kapanma döneminde sona yaklaşırken, herkes 17 Mayıs ve sonrasında neler olacağını merak etmeye başladı. Neticede insanlar, bir şekilde bu hayatın içerisindeler ve olağan akış içerisinde kendi yaşamlanrını sürdürmeye çalışıyorlar. Ancak hükümetin bu süreçten sonrası için açıklama yapmıyor oluşu, kafaların karışmasına yol açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 17 Mayıs'tan sonrası için açıklama yapılacağını söylemişti. Kabine toplantısının bir numaralı gündem maddesinin 17 Mayıs sonrası olacağını söyleyen Erdoğan, gariptir ki kabineyi de toplamadı. Ancak Hürriyet'ten Nuray Babacan, hazırladığı bir haber ile normalleşmenin nasıl olacağını gözler önüne seriyor.

Hükümet, en fazla 10 bin vaka sayısı koşuluna göre kademeli normalleşme planlıyor

Babacan'a göre hükümetin kafasındaki plan, en fazla 10 bin vaka sayısı hedefine göre hareket etmek. Bu bağlamda kademeli açılma sürecinin başlayacağı, insanların kısmen de olsa normal hayatlarına döneceği ifade ediliyor. Ancak bu süreçte kalabalık ortamlarda bir araya gelinen faaliyetlere yine izin verilmeyecek. Elbette okullar, "kalabalık ortam" ibaresinin dışında tutularak yüz yüze eğitime dönülmesi için yeni adımlar atılacak.

Kademeli normalleşme kapsamında açılacak yerler öncelikle küçük esnaf olacak. Özellikle de az sayıda müşteri kabul eden kafe, restoran, ütücü, berber ve kuaför gibi yerler, yoğun denetim altında olacak olsalar da açılacaklar. Bundan sonra da nispeten daha kalabalık olan nikah, düğün gibi etkinliklerle camiler ve AVM'lerin durumu tartışılacak. Bu bağlamda 10 günlük kademeli normalleşme sürecinin başlatılması ve bu süreçte vaka sayılarının nasıl seyredeceğinin görülmesinin bekleneceği bildiriliyor.

Uzmanlara göre Türkiye'nin önündeki süreci belirleyecek olan en önemli husus, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde açıklanacak vaka ve hasta sayıları. Alınan bir tedbirin etki göstermesinin 12-14 gün sürdüğünü ifade eden uzmanlar, 14-15 Mayıs tarihlerinde açıklanacak vaka sayısının normalleşme için kritik önem arz edeceğini belirtiyorlar. Ancak bu noktada mart ayındaki gibi dikkatsiz olunmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlara göre atılacak yanlış adımlar, tam kapanmanın hiçbir işe yaramamış olmasına yol açabilir.

Vaka sayıları demişken; bilim insanlarının hazırladıkları modellemelere göre 17 Mayıs'ta, Türkiye'de 9-10 bin arasında vaka olacak. Sayılarla ilgili paylaşılan diğer veriler ise ölüm oranlarında yüzde 13, ağır hasta oranlarında ise yüzde 3 azalma olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, yapılan test ile pozitif vaka oranı da yüzde 8'in altına inerek son 3 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Uzmanlar, bu kazanımların korunması gerektiğini savunuyorlar.