Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

18-25 Ocak 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

18-25 Ocak 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Spartacus: House of Ashur zirvedeki yerini korurken filmlerde Oscar adaylığı rekoru kıran Sinners en üstte yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Sinners (Günahkârlar) - HBO Max & TV+
  2. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video
  3. Geber Aşkım - Mubi
  4. Ağır İşçi - Prime Video
  5. Aquaman ve Kayıp Krallık - Netflix
  6. Kardeş Takımı 2 - Prime Video
  7. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz
  8. The Rip - Netflix
  9. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1- HBO Max & TV+
  10. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
  3. Jujutsu Kaisen - TOD
  4. From - TV+ & TOD
  5. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  6. Prens - TV+ & HBO Max
  7. The Walking Dead - Disney+ & Netflix & TV+
  8. Reacher - Prime Video
  9. Fallout - Prime Video
  10. Tozkoparan İskender: Sır - TV+
2026 Boyunca Netflix'te Yayımlanacak Yerli Yapımlar Açıklandı: Şölen Var! 2026 Boyunca Netflix'te Yayımlanacak Yerli Yapımlar Açıklandı: Şölen Var!
Netflix webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Yapımı Eski Olan Ama Bugünleri Anlatan Filmler

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Akü Gibi Batarya, 50 MP Ön Kamera, Snapdragon 6 Gen 1 Gibi Özellikleri Uygun Fiyata Sunan OPPO Reno15 FS Tanıtıldı

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yılın En Çok Beklenen Filmlerinden Olan Dune 3 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

Steam'de Rockstar Games İndirimleri Başladı (GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Dahası İndirimde)

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

[23-25 Ocak] Toplam Değeri Bin TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim