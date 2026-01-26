18-25 Ocak 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Spartacus: House of Ashur zirvedeki yerini korurken filmlerde Oscar adaylığı rekoru kıran Sinners en üstte yer alıyor.
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Sinners (Günahkârlar) - HBO Max & TV+
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video
- Geber Aşkım - Mubi
- Ağır İşçi - Prime Video
- Aquaman ve Kayıp Krallık - Netflix
- Kardeş Takımı 2 - Prime Video
- Sihirli Annem: Hepimiz Biriz
- The Rip - Netflix
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1- HBO Max & TV+
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Spartacus: House of Ashur - Prime Video
- A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
- Jujutsu Kaisen - TOD
- From - TV+ & TOD
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- Prens - TV+ & HBO Max
- The Walking Dead - Disney+ & Netflix & TV+
- Reacher - Prime Video
- Fallout - Prime Video
- Tozkoparan İskender: Sır - TV+