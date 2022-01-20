19 Yaşındaki Kadın Pilot Tek Başına Dünya Rekoru Kırdı

19 yaşındaki Belçika asıllı İngiliz pilot Zara Rutherford; Dünya'yı tek başına uçan en genç kadın olarak adını altın harflerle yazdırarak dünya rekoru kırdı.

19 yaşındaki Belçika asıllı İngiliz Zara Rutherford, yaklaşık 155 günde Dünya'nın çevresini tek başına uçan en genç kadın pilot olarak bir dünya rekoru kırdı. Rutherford, 30 yaşındaki Amerikalı havacı Shaesta Waiz'i birincilik koltuğundan etti. Waiz ise 2017 yılında tek başına dünyanın çevresini uçan kadın pilot olarak adını altın harflerle Guinness Dünya Rekorlar Kitabına yazdırmıştı.

Aslında Zara Rutherford Dünya'nın çevresini yaklaşık üç ayda gezmeyi planlıyordu fakat acımasız kötü hava koşulları başta olmak üzere vize sorunları haftalarca uçmasına sebep oldu ve bu macerası iki ay rötar yaptı. Yolculuğun son birkaç ayağında günlerce yerde kaldı ve uçamadı. Bu konu hakkında da Rutherford; "Avrupa'da kış bana çok fazla zorluk yarattı." şeklinde açıklama yaptı. Sonra tekrar Sibirya'da -35 derece soğuk ve Endonezya'da 32 derece sıcaklık ile uğraşmak zorunda kaldı. Sis, orman yangınlarından çıkan duman ve hatta tayfunlar onun uçmasına engel oldu.

Zara Rutherford Dünya'nın çevresini 5 ayda gezdi

Rutherford, 52.000 kilometreyi yani 28.000 deniz mili aşan yolculuğunda beş kıtada durdu ve toplam 41 ülkeyi gezdi. Rutherford uçuşunda, Kaliforniya'daki orman yangınlarından uzak durduğunu, Rusya'da soğuk algınlığıyla uğraştığını ve Kuzey Kore'de de hava sahasından kıl payı kaçtığını da belirtmeden geçmedi.

Ayrıca Rutherford Görerek Uçuş Kuralları'na göre uçtu, yani uçağın durum kontrolünü ve navigasyonunu uçak dışındaki görsel referanslara göre gerçekleştirdi. Uçağın içindeki karmaşık sistemler dolayısıyla Rutherford bulutların ve sisin içinden yavaşlayarak geçtiği için, Dünya'nın çevresini gezmesini erken bitirememesine sebep oldu.

Zara Rutherford, 6 yaşından itibaren küçük uçaklarda seyahat ediyor ayrıca 14 yaşında kendi kendine uçmaya başladı. Rutherford, Dünya çapındaki genç kadınları havacılık ruhuyla ve bilim, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki çalışmalara yönelik bir hevesle aşılamak istediğini belirtti.