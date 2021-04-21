Dünyayı Dolaşabileceğiniz 12 Uçuş Simülasyon Oyunu

Özellikle son birkaç yıldır oyuncuların ve havacılık meraklılarının yoğun ilgisini üzerine çeken uçuş simülatörü oyunları, aslında 80’lerden beri aramızda olan bir tür. Ancak son yıllarda artan ilgi sayesinde art arda çıkan bu oyunlar ve eski oyunlara gelen güncellemeler kategoriyi oldukça canlı tutuyor. Biz de tam bu yüzden uçuş simülatörü sevenler için bazı popüler simülasyon oyunlarını tanıttığımız bir liste hazırladık.

Uçaklara ilgi duyuyor, göklerde süzülmenin hayalini mi kuruyorsunuz? Bunun için pilot lisansına sahip olmanız gerek. Ancak günümüz teknolojisi sayesinde bu hissiyatı elde etmek mümkün. Her gün daha da gerçekçi bir hale gelen simülasyon oyunları, oyunculara sahip olamadıkları hayatları tatma şansı tanıyor. Gerçekçi ve ayrıntılı şekilde hazırlanmış bir uçuş simülatörü oyununa bir de VR teknolojisi eklenince, sonuçlar gerçekten inanılmaz oluyor.

Simülasyon oyunları son birkaç yılda müthiş bir popülerlik kazandı. Birbiri ardına çıkan simülatörlerin en büyük destekçileri de sanal gerçeklik teknolojileri oldu. Kategorinin en çok tercih edilen alt türlerinden biri olan uçuş simülatörleri de bu kadar sevilirken, biz de sizlere bu tür oyunlardan oluşan bir liste hazırladık. Sadece uçuş simülatörleri değil, uçuş tecrübesini yaşatan farklı türde oyunları da listemize eklemeye çalıştık. Gelin, bu oyunlardan kısaca bahsedelim.

Uçuş simülatörü oyun önerileri:

X-Plane 11 Global Flight Simulator

FlightGear Flight Simulator

IL-2 Sturmovik

Digital Combat Simulator

Microsoft Flight Simulator

Real Flight RF9 Flight Simulator

War Thunder

Ace Combat 7: Skies Unknown

Free Space 2

Combat Flight Simulator Serisi

Space Simulator

Virtual Air Traffic Simulation Network

X-Plane 11 Global Flight Simulator:

2017 yılında çıkış yapan X-Plane 11 Global Flight Simulator, hem masaüstü hem mobil platformlarda oyunculara gerçekçi uçuş tecrübesi sunuyor. Ayrıntılı, üç boyutlu kokpit ve manzaraların gerçekçiliği, oyunun çoğu kişi tarafından ‘en gerçekçi uçuş simülasyon oyunu’ olarak tanımlanmasına neden oluyor. Kendi uçağınızı ve havaalanınızı da tasarlayabileceğiniz X-Plane 11 Global Flight Simulator, uçuş eğitim programlarında da kullanılıyor.

FlightGear Flight Simulator:

İlk kez 1997 yılında çıkan oyun bugüne kadar gelişmeye devam etti. Açık kaynaklı, bedava bir oyun olan FlightGear Flight Simulator’a hâlâ yeni uçaklar ve haritalar yüklenmeye devam ediyor. Oyun aynı zamanda hem tek kişilik hem de çoklu oyuncu modlarında oynanabiliyor.

IL-2 Sturmovik:

Uçuş simülatörü değil, ‘savaş uçağı simülatörü olan IL-2 Sturmovik, listedeki çoğu oyundan farklı bir tecrübe sunuyor. Tarihe ilgisi olan ya da oyunlarda biraz daha aksiyon arayan kişilerin çok seveceği oyunda, İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan uçaklar bulunuyor. Bir uçağı kullanmayı tecrübe ederken aynı zamanda uçaktaki silahları kullanarak savaşabiliyor, Japon uçaklarıyla gemilere ‘kamikaze’ yapabiliyorsunuz.

Digital Combat Simulator:

Bir diğer savaş uçağı simülasyonu olan Digital Combat Simulator, modern uçaklarla aksiyon ve simülasyon türünü harmanlıyor. Modern uçaklarda bulunan son teknoloji silahları kontrol ederken işiniz oldukça zorlaşabiliyor. Birçok mekanda yapabileceğiniz görevler dışında, kendi yazdığınız görevleri de oynayabiliyorsunuz.

Microsoft Flight Simulator:

Uçuş simülasyonu türünün öncüsü olan Microsoft Flight Simulator, neredeyse 40 yıllık bir geçmişe sahip olan bir oyun ve 1982 yılından beri yenileniyor. Tatmin eden grafikleri ve gerçekçi detaylarıyla çektiği ilgiyi artıran oyunda kendi uçaklarınızı yapıp dünyayı dolaşabiliyorsunuz. Dahası, bu yolculukları eğlenceli kılacak görevleriniz de oluyor. Daha önce sadece masaüstü versiyonu bulunan Microsoft Flight Simulator’ın yeni versiyonu, Xbox Series X ve Series S platformlarında da oynanabiliyor.

Real Flight RF9 Flight Simulator:

Dünyanın ilk RC uçak simülasyon oyunu olan Real Flight RF9 Flight Simulator, uzaktan kumandalı uçakları oyun içi bir kumandayla kontrol ettiğiniz bir oyun. "Grand Theft Auto: Vice City oyununun bir görevinde zaten insanlar bilgisayarda RC uçak kullanmaktan nefret etti, ne gerek var?" diyebilirsiniz. Ancak bu oyun tabii ki kontrol açısından daha gerçekçi. Gerçek bir RC uçağa da sahipseniz bu oyun sayesinde manevralarınızı geliştirebilirsiniz. 160'ın üzerinde uçak ve mekan düzenleme seçenekleri bulunan oyunu arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak da oynayabilirsiniz.

War Thunder:

2012 yılında açık beta olarak çıkış yapan oyun, en gerçekçi MMO savaş oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Masaüstü ve konsol platformlarda VR desteğiyle oynanabilen War Thunder, oldukça başarılı bir savaş uçağı simülasyonu sağlamakla beraber bir uçuş simülasyon oyunu değil. Savaş gemisi, uçak, tank gibi seçeneklerden birini seçip muharebeye katılıyorsunuz. Oyunun uçak kullanımı oyuncular tarafından oldukça beğeniliyor. Araçların tarihle tamamen tutarlı oluşu, tarihseverlerin sevgisini kazanmaya yetiyor.

Ace Combat 7: Skies Unknown:

BANDAI NAMCO yapımı Ace Combat 7: Skies Unknown, tam anlamıyla yeni nesil bir savaş uçağı simülatörü. İleri seviye grafikleri, 360 derece kokpit özgürlüğü, gelişmiş savaş mekanikleri ve göz kamaştırıcı mekanlarla oyuncuya benzersiz bir simülasyon tecrübesi yaşatan Ace Combat 7, tek kişilik ve çevrimiçi PvP seçenekleriyle listede yer almayı hak ediyor.

Free Space 2:

2367 yılında geçen oyunda kendinizi galaktik bir savaşın içinde, farklı ırklarla savaşırken buluyorsunuz. Star Wars'taki büyük savaşları andıran bir temaya sahip olan Free Space 2, sadece tek oyunculu olarak oynanabiliyor.

Combat Flight Simulator Serisi:

Microsoft Flight Simulator serisine bağlı yan seri Combat Flight Simulator, 6 farklı oyun modu içeriyor. 1998, 2000 ve 2002'de çıkan 3 oyuna sahip olan simülasyon serisinde çoklu oyuncu seçeneği de mevcut.

Space Simulator:

Yeni versiyonu 2018 yılından beri Steam'de erken erişimde olan Space Simulator, gerçekçi grafiklere ve işleyişe sahip bir uzay uçuş simülatörü. Güneş sistemini birebir kopyalayan oyunda gezegenler arası mesafeler, cisimlerin boyutları, yer çekimi, uydular ve daha nice faktör, gerçekle tutarlı bir şekilde tasarlanmış. Birçok görevin bulunduğu Space Simulator'ın VR ve uçuş kontrol cihazı destek özellikleri hâlâ geliştiriliyor. Oyun şu anda 18.50 TL'lik bir tanıtım fiyatında satılıyor.

Virtual Air Traffic Simulation Network:

Türkçesi "Havacılık Simülasyon Ağı" olan, kısaca VATSIM olarak bilinen bu organizasyona oyun demeye insanın dili varmıyor. Oldukça ciddi kuralları olan bu ağda insanlar, havacılık kurallarına tam olarak uyarak havacılık hakkındaki her türlü detayı simüle ediyorlar. Kurucularının arasında ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli askerler, sivil havacılık otoriteleri de bulunan bu ciddi oluşumda öyle rastgele, oyun oynar gibi uçuş yapmanız mümkün değil.

Uygun dilde anons yapmak, rotada kalmak, iletişim gibi konularda hata yaptığınızda ciddi uyarılar alacağınız bir ortam burası. Vatsim pilotları bu olaya oyun değil, apayrı bir hobi olarak bakıyorlar. Ağın bir parçası olmak o kadar da kolay değil. Ancak söylenenlere göre girip uzun zamanlar geçirdiğinizde oldukça ileri seviye havacılık bilgisine sahip oluyorsunuz. 2001 yılında kurulan VATSIM, hâlâ dünyanın dört bir yanındaki havacılık meraklılarının içinde kalan ukdeyi fazlasıyla gideren bir oluşum olarak işlemeye devam ediyor.

Uçuş simülatörü oyunlarını kısaca incelediğimiz listemizin sonuna geldik. Gördüğünüz üzere farklı tema, detay, grafik kalitesi ve oynanış tarzında birçok uçuş simülatörleri bulunuyor. Ayrıca son maddedeki gibi ciddi bir oluşuma katılıp sanal bir pilot olarak havacılığı en küçük detaylarıyla tecrübe etmek ve öğrenmek mümkün. Peki sizin listede yer vermemiz gerektiğini düşündüğünüz bir uçuş simülatörü var mı? Ya da daha önce bu uçuş simülatörlerinden birini oynadınız mı? Görüş ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!