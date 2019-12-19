Önümüzdeki yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan 1917, final fragmanı ile karşımıza çıktı. Yönetmen koltuğunda Sam Mendes’in oturduğu film, hem çekim tekniği hem de çarpıcı hikayesi ile oldukça dikkat çekiyor.

1917, insanlık tarihinin en büyük dramalarından Birinci Dünya Savaşı’nı konu alıyor. Daha önce iki James Bond filmi Skyfall ve Spectre’yi yöneten Sam Mendes’in imzasını taşıyan epik savaş filmi, iki genç İngiliz askerinin hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek.

1917’nin hikayesinden bahsedersek, Captain Fantastic’ten tanıdığımız George MacKay’ın canlandırdığı Schofield ve Game of Thrones ile yıldızı parlayan Dekan-Charles Chapman’ın hayat verdiği Blake adlı iki askere görünüşte imkansız bir görev verilir. Zamana karşı bir yarışta, düşman bölgesini geçmeli ve yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmelidirler. Ayrıca Blake’in kardeşi de bu askerler arasındadır.

Filmdeki çoğu sahne ‘One Shot’ tekniği yani tek bir kamera ile çekildi. Bu da filmin içindeki aksiyondan kopmamanızı ve odağınızın dağılmamasını sağlıyor. Eleştirmenlerin yorumlarına göre, baştan sonra nefes kesici bir yapım bizi bekliyor. Aynı zamanda MacKay ve Chapman’ın oyunculuk performansı da büyük beğeni almış durumda.

1917'de ayrıca Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Richard Madden, Colin Firth, Andrew Scott, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan ve Claire Duburcq gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda oturan Mendes, filmin senaryosunu Krysty Wilson-Cairns ile birlikte kaleme aldı. 100 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan 1917, 10 Ocak 2020 tarihinde izleyicilerle buluşacak. 1917'nin final fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

1917 final fragmanı: