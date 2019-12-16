Top Gun’un ikinci filmi olacak Top Gun: Maverick’in fragmanı bugün yayınlandı. 34 yıl sonra hayranlarının karşısına çıkacak ikinci Top Gun filmi Top Gun: Maverick, önümüzdeki yıl sinemalarda olacak.

Top Gun filminin yayınlanmasının üzerinden hemen hemen 34 yıl geçti. İlk filmin yayınlanmasından sonra insanlar, ikinci film için beklemeye başlamışlardı. İkinci Top Gun filmi için bekleyiş biraz uzun sürdü. Belki birazdan fazla olabilir.

Top Gun, 80’lerde Steven Spielberg’in Jaws’ı ve George Lucas’ın Star Wars: Episode VII’si ile beraber insanların hafızasına kazınan filmlerden olmuştu. 1986’da yayınlanan film, 850 milyon dolar hasılat elde ederek gişe rekorları kırmıştı. Tom Cruise’un kariyerinin bu kadar önemli bir yere gelmesini sağlayan ilk film de Top Gun olmuştu.

Top Gun efsanesi, 34 yıl sonra geri dönüyor

İlk Top Gun filmini Tony Scott yönetmişti. İkinci Top Gun filmi olacak Top Gun: Maverick’i ise, Tony Scott hayatını kaybettiği için, Joseph Kosinski yönetecek. Top Gun: Maverick’in senaryosunu ise Eric Warren Singer, Peter Craig ve Justin Marks beraber yazdılar.

Top Gun: Maverick’in bugün yayınlanan fragmanında Maverick’in geri döndüğünü görüyoruz. Maverick, bir pilot olmakla beraber artık bir de öğretmen. Maverick, ikinci filmde bir dizi yeni pilotu yetiştiriyor. Top Gun: Maverick’te yetiştirilen yeni pilot rollerinde Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm ve Glen Powell’ı izleyeceğiz.

Bugün fragmanı yayınlanan Top Gun: Maverick, 26 Haziran 2020’de sinemalarda vizyona girecek. İlk filmin hayranları ikinci Top Gun filmi olan Top Gun: Maverick’i dört gözle bekliyorlar.

Top Gun: Maverick fragmanı: