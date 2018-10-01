Şu an dünyanın en popüler tanışma ve ‘çöpçatanlık’ uygulaması olan Tinder’ın 1940’larda yapılan enteresan bir psikolojik deneye dayandığı ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Tinder’ın çok ama çok basit bir çalışma mantığı var: Karşınıza çıkan birini beğeniyorsanız sağa, beğenmiyorsanız sola kaydırıyorsunuz. Eğer bu kişi de sizi sağa kaydırdıysa eşleşiyorsunuz ve konuşmaya başlıyorsunuz.

Swiped isimli HBO belgeselinde şirketin CEO’su Jonathan Badeen, bu fikri üniversitede okurken girdiği bir psikoloji dersinde duyduklarından aldığını itiraf etti. 1948 yılında Burrhus Frederic Skinner isimli bir psikoloji profesörü Harvard Üniversitesi bünyesinde ilginç deneylere imza atıyordu. Kedilere piyano çalmayı öğreten, bebek böcekleri bünyesinde hapseden enteresan bir kutu da tasarlayan oldukça enteresan bir insan olan Skinner'ın güvercinlerle yaptığı deney Tinder'a ilham oldu.

Güvercinler üzerinde yaptığı bir deneyde Skinner, güvercinlere gagalama yaptıklarında yemek vereceklerine inandırarak eğitti. Ancak zaman zaman da gagaladıklarında kendilerini aç bıraktı. Bir süre sonra bu kuşlar için bir 'kumar' halini almaya başladı. Ancak her seferinde şansını deneyen kuşlar bir süre sonra bu kumardan da keyif almaya başladı.

Jonathan Badeen kendisine ilham verenin bu mekanizma olduğunu belirtiyor. Karşınıza gelen kişiyi kaydırıyorsunuz ve sonrasında bir eşleşme alıp almayacağınızı bilmiyorsunuz. Bir süre sonra iş birini tanımak istemektense kumar oynuyor gibi hissettiriyor. Evet, aslında yaptığınız kumar oynamak; asıl soru bundan keyif alıyor musunuz ve devam edecek misiniz?