TÜRKİYE'DE YENİLENMİŞ TV'ler NASIL SATILACAK? | Teknoloji Gündemi

Yenilenmiş televizyon devrinin başladığı, Bitcoin’in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto’nun kimliğine dair en somut kanıtların sunulduğu ve yapay zeka dünyasında tehlikeli modellerin gizlendiği bir haftadan hepinize merhaba!
Bu hafta, sıradan kullanıcıları bile siber saldırgana dönüştürebilen yapay zekalardan, 30 bin kişiyi tek bir maille kapı önüne koyan teknoloji devlerine kadar gündemin en sıcak başlıklarını inceliyoruz.
Videodaki Haberler:
- Sıfır Gibi İkinci El “Yenilenmiş TV” Dönemi: Ticaret Bakanlığı’nın yeni kararıyla televizyonlar artık yenilenmiş ürün statüsünde garantili ve sertifikalı olarak satılabilecek. 14 gün cayma hakkı detaylarını inceliyoruz.
- Claude Mythos ve Siber Tehdit: Anthropic’in çok güçlü ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle halka açmadığı, 27 yıllık güvenlik açıklarını saniyeler içinde bulan yeni yapay zeka modelinin perde arkası.
- 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı: TBMM’de kabul edilen ve çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yeni yasanın içerik üreticileri ve aileler üzerindeki etkileri.
- Satoshi Nakamoto Kim?: New York Times’ın 134 bin yazışmayı analiz ederek Bitcoin’in mucidi olarak işaret ettiği Adam Back ve anlamlı sessizliği hakkındaki dev araştırma.
- İran’ın Teknoloji Devlerine Tehdidi: Apple, Google ve Nvidia’nın da aralarında bulunduğu 18 ABD’li şirketin İran tarafından açıkça hedef ilan edilmesinin siber güvenlik dünyasındaki yankıları.
- İnsansı Robot Eğitmeni Olmak: Tesla ve Figure AI’ın robotlarını eğitmek için evden çalışma modeliyle binlerce genci işe aldığı, robotik dünyasının yeni meslek kolu.
- Sam Altman ve OpenAI Dosyası: Kendi yönetim kurulunun manipülatör ve sosyopat suçlamalarıyla kovduğu Sam Altman hakkında hazırlanan 50 sayfalık sarsıcı raporun detayları.
- SceyeCELL: Gökyüzündeki İnternet: Stratosferde aylarca asılı kalarak 500 baz istasyonunun işini tek başına yapan ve kapsama alanı sorununu kökten çözen dev zeplinler.
- Oracle’da 30 Bin Kişilik Kıyım: Rekor kâr ve büyüme açıklamasına rağmen, yapay zekaya bütçe ayırmak için binlerce çalışanını tek bir maille kovan yazılım devinin kararı.