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3K OLED EKRANLI LAPTOP | Asus Zenbook S14 İnceleme

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videomuzda, şıklığı ve performansı kusursuz bir dengede buluşturan ASUS Zenbook S 14 modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Sadece 1,2 kilogram ağırlığında ve 1,19 santimetre inceliğinde olan bu bilgisayar, çantanızda varlığını unutturacak kadar hafif ancak profesyonel işlerinizi rahatlıkla sırtlayacak kadar güçlü.

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