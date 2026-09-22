3K OLED EKRANLI LAPTOP | Asus Zenbook S14 İnceleme

Bu videomuzda, şıklığı ve performansı kusursuz bir dengede buluşturan ASUS Zenbook S 14 modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Sadece 1,2 kilogram ağırlığında ve 1,19 santimetre inceliğinde olan bu bilgisayar, çantanızda varlığını unutturacak kadar hafif ancak profesyonel işlerinizi rahatlıkla sırtlayacak kadar güçlü.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Copilot+ PC özellikleriyle donatılan sistem, dahili NPU birimi sayesinde güç tüketimini optimize ederken yeni nesil akıllı özellikleri parmaklarınızın ucuna getiriyor. Peki bu incecik cihazın batarya performansı nasıl? 16 GB RAM ve 512 GB SSD günlük kullanımda kimler için yeterli? Tüm soruların yanıtları, benchmark testleri ve deneyimlerimiz videomuzda.