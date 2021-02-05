11 Yaşındaki Öğrencinin 1969 Yılında Yazdığı Mektup

İngiltere'de 60'lı yaşlarında bir çift, çekyatın altında 1969 yılında yazılan bir mektup buldu. 11 yaşındaki bir kız tarafından yazılan bu mektup, 1980'li yıllarda teknolojinin ve hayatın nasıl olacağına dair tahminler içerirken, günümüz akıllı telefonlarının özelliklerini on yıllar önce öngörüyor.

1969 yılında 11 yaşındaki bir kızın, ödev olarak 1980 yılında teknolojinin ve hayatın nasıl değişeceğine dair tahminlerini yazdığı mektup, tam 51 yıl sonra ortaya çıktı. Tıpkı Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda olduğu gibi öğünlerin sakız olarak tüketildiği bir gelecek hayal eden küçük kızın, bugün sıklıkla kullandığımız bir teknolojiyi on yıllar önce öngörebildiği ortaya çıktı.

İsmi belli olmayan kız, mektubunda 1980 yılında telefonların büyük bir ekrana ve ön kameraya sahip olacağını, bu sayede görüntülü konuşma yapabileceğini yazmış. Kızın hala yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor, ancak şu an yaşasaydı 62 yaşlarında olacak bu kadının, masum bir yaştayken geleceği bu kadar net bir şekilde öngörmüş olması gerçekten de çok şaşırtıcı.

Yazılan mektup, İngiltere’de yaşayan 60’lı yaşlarında bir çift tarafından bulundu. Mektubun kimin yazdığı belli değil, ancak kağıdın sağ üst tarafına atılan tarih sayesinde mektubun 1969 yılında, ödev olarak yazıldığı ortaya çıktı.

İşte 11 yaşındaki kız tarafından yazılan mektup:

"Yıl 1980, 21 yaşındayım ve bir yer minderinde oturuyorum. 11 yaşında olup da okula gittiğim zamanlar geldi aklıma, o zamandan beri her şey çok değişti. Televizyon mesela, 1969 yılında televizyonun önünde bir buton bulunuyordu. Şimdi ise televizyonu açıp kapamanıza olanak sağlayan uzaktan kumandalar var.

Evlendim ve bir bankada çalışıyorum. Hayatım boyunca bankada çalışmak istemiştim. Eşim birazdan işten eve dönecek ancak 1969 yılında demlediğimiz çaylardan kalmadı artık. Şimdilerde sadece sakız tüketiyoruz. Sakızla karın doyar mı diye sorabilirsiniz, ancak bu sakızlar bir yemek görevi görüyor ve siz onu çiğnerken sanki boğazınızdan gerçek bir yemek geçiyor gibi hissediyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlılar ve bu sayede ortaya yıkayacak bulaşık da çıkmıyor.

İşte eşim geldi. Beni görünce “düğmeye bas tatlım” der hep. Bu düğme, kapımızın otomatik bir şekilde açılmasını sağlıyor.

-Selam tatlım, bir arkadaşımı görüntülü aramam gerekiyor da.

-O zaman üstüne biraz çeki düzen ver.

1969 yılında telefon dediğimiz şey, ucunda anteni olan kare bir kutuydu. Şimdi ise kocaman bir ekranı ve kamerası var ve bu sayede insanlar, arkadaşları ile görüntülü olarak konuşabiliyor. Birazcık televizyona benziyor. 10 yıl öncesine dönüp baktığım zaman, her şeyin muazzam bir şekilde değiştiğini görebiliyorum."