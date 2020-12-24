Baba Vanga, 2021 Kehanetleriyle Yeniden Gündeme Geldi

Her yıl kehanetleriyle gündeme gelen Baba Vanga, 2021 yılı için söyledikleriyle de gündeme geldi. 11 Eylül saldırılarını doğru şekilde tahmin eden ve Nostradamus’tan sonraki en büyük kâhin olarak görülen Baba Vanga’nın 2021 yılı kehanetleri ortaya çıktı.

2021 yılına girmemize çok az sayıda gün kaldı ve her yılın olmazsa olmazı kehanetler bu yıl da gündeme geldi. Nostradamus’tan sonra en büyük kâhin olarak görülen Baba Vanga, 85 yıllık hayatı boyunca birçok kehanette bulunmuştu. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise 1996 yılında hayatını kaybetmeden önce 11 Eylül 2001 saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamalar oldu zira Baba Vanga’nın bu kehaneti doğru çıkmıştı.

Yalnızca 11 Eylül saldırıları değil, daha birçok konuda da haklı çıkan Baba Vanga, Vladimir Putin’in başkan olacağı ve Avrupa’da bir salgın meydana geleceği gibi olayları da yıllar önce tahmin etmeyi başarmıştı. Şimdi de Baba Vanga’nın 2021 yılı için yaptığı kehanetler gündeme geldi. Bu seferki iddialar ise çok daha ilginç.

“Kansere çare bulunacak, dünyayı bir ‘Ejderha’ yönetecek”

Baba Vanga’nın kehanetlerine göre 2021 yılında dünyayı bir ejderha yönetmeye başlayacak. Güçlü bir ejderhanın dünyayı ele geçireceğini söyleyen Baba Vanga’nın bu sözlerinin Çin’i işaret ettiğine inanılıyor. Bunun sebebi, ejderhanın Çin kültüründe önemli bir yere sahip olması. Dolayısıyla Baba Vanga’nın bu kehanetinin doğru çıkması, Çin’in dünya üzerinde çok daha büyük güce sahip olması anlamına geliyor.

Baba Vanga’nın kehanetlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki yıl suikasta uğrayacak. Bunun yanı sıra Avrupa’da birçok terör saldırısının düzenleneceğini belirten Baba Vanga’nın, aşırı dinci ve milliyetçilerin Avrupalı demokrasilere karşı kimyasal silahlar kullanacağı kehanetlerinde de bulunduğu söyleniyor.

İddialara göre petrol üretiminde büyük sıkıntılar yaşanacak ve trenler güneş ışığını kullanarak uçabilme teknolojisine sahip olacak. Önümüzdeki dönemlerde kanser hastalığına çare bulunacağıyla ilgili kehanetleri olduğu söylenen Baba Vanga’nın, insanlığın 23. yüzyıla kadar dünya dışı varlıklarla temasa geçeceğini söylediği iddia ediliyor.