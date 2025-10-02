Tümü Webekno
2-9 Ekim: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 229 TL değerindeki Nightingale oldu. Bu oyunu, 9 Ekim tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Nightingale nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Nightingale

Nightingale, tek başına ya da arkadaşlarınla eşli olarak oynayabileceğin birinci şahıs bir PVE açık dünya hayatta kalma ve üretim oyunudur. Çeşitli muhteşem ve fantastik diyarlara açılan gizemli portallarda yolculuk yaparken inşa et, üret, savaş ve keşfet. Nightingale normal fiyatı 229 TL.

Nightingale fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Oyunlar

