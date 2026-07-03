[2-9 Temmuz] Toplam Değeri 698 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise I Have No Mouth, and I Must Scream ve River City Girls 2 oldu. Bu iki oyunu, 2 Temmuz tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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I Have No Mouth, and I Must Scream nasıl bir oyun?

Müttefik Ana Bilgisayar, beş kişi hariç tüm insanlığı yok etti; bu beş kişiyi ise son yüz dokuz yıldır hayatta tutarak, onların korku ve zayıflıklarına dayalı sanal maceralar tasarlayarak onlara işkence ediyor.

I Have No Mouth, and I Must Scream Complete Edition fragmanı

River City Girls 2 nasıl bir oyun?

Daha yüksek riskler. Daha tehlikeli sokaklar. River City Girls yeniden sahneye çıkıyor!

River City Girls 2 fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.