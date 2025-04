Call of Duty World at War ve Infinite Warfare'in çok yakında Game Pass kütüphanesine dahil edilebileceğine dair bilgiler ortaya çıktı.

Microsoft’un Activision satın alımının ardından Call of Duty oyunları yavaş yavaş Game Pass aboneleri için sunulmaya başlamıştı. Hatta son CoD oyunu Black Ops 6’nın ilk günden kütüphaneye eklendiğini bile görmüştük.

Ancak hâlâ tüm seri eklenememişti ve oyuncular, serinin efsane yapımlarının da gelmesini istiyordu. Şimdi ise yakında bu konuda sevindirici gelişmeler yaşanabileceğini gösteren bilgiler geldi.

World at War ve Infinite Warfare Game Pass’e gelebilir

İlk olarak XboxEra tarafından edinilen bilgilere göre 2 Call of Duty oyunu ve Tony Hawk Pro Skater 1 ve 2 Microsoft Store’da öyle olmamalarına rağmen “Game Pass’e dahil” ifadeleriyle listelendi. Bu da oyunların yakında Game Pass’e gelebileceklerinin sinyallerini verdi.

Call of Duty oyunları arasında ilk olarak 2008’de piyasaya sürülen ve Treyarch’ın geliştirdiği World at War yer alıyor. Herkesin aklına kazınan vahşi sahneler ve sürükleyici bir hikâyeyle donatılan bu Call of Duty oyunu, bizi 2. Dünya Savaşı’na götürüyordu.

Diğeri ise Infinity Ward imzası taşıyan ve 2016’da piyasaya sürülen Infinite Warfare. Bu oyun ise bizi Dünya’nın kaynaklarının tükendiği ve savaşın hâkim olduğu uzak bir geleceğe götürüyordu.

Oyunların Game Pass’e gelmesi hakkında şirketten resmî bir açıklama gelmedi. Ne zaman eklenecekleri konusunda da maalesef bir bilgimiz yok. Ancak bu listeleme, çok yakında olabileceğinin sinyallerini veriyor.