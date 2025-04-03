Rockstar tarafından gönderilen bir e-posta, GTA 5'in hem PC hem Xbox Game Pass'e ekleneceğini gösterdi. Bu, PC Game Pass'te bir ilk olacak. Konsola ise daha önce gelip kalkmıştı.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberler, tarihin en başarılı yapımlarından biri olan GTA 5’in ilk kez Game Pass’e gelebileceğini öne sürmüştü. Şimdi ise bu konuda oyunseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Gelen bilgilere göre Rockstar Games, GTA topluluklarına bu iddianın gerçek olduğunu gösteren e-postalar göndermeye başladı. Yakında gerçekten de Game Pass’e geldiğini görebiliriz.

Bu ay sonunda sadece PC Game Pass’e değil, Xbox’a da gelecek

Önceki iddialar, oyunun PC Game Pass’e geleceği yönündeydi. Rockstar’ın e-postası Xbox oyuncularını da sevindirecek bir gelişme yaşanacağını gösteriyor. Öyle ki Xbox tarafındaki aboneler de oyuna yeniden erişme imkânı yakalayacak.

Oyunun, bu ayın sonunda kütüphaneye ekleneceği ifade edilmiş. Microsoft, ay ortasında Game Pass’e nisanın kalanında gelecek oyunları açıklayacak. Muhtemelen o zaman GTA 5’in resmen geldiği duyurusunu göreceğiz.

12 yıllık GTA 5, bugüne kadar hiç PC Game Pass’e gelmemişti. Konsol Game Pass’ine ise 2023’te gelip 2024 başında kalktığını görmüştük. Şirketin GTA 6 öncesi böyle bir hamle yapması oyunu hâlâ deneyimleyemeyenler için oldukça güzel bir fırsat olacak.