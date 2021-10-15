2. IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Zirvesi, bu yıl 19-22 Ekim tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en başarılı şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılacağı etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştığı şu günlerde, bütün şirket ve bireylerin bu dönüşüme hazır olmaları gerekiyor. Ancak bu konuyla ilgili neler yapılabileceğine karar vermek o kadar da kolay bir iş değil. 19-22 Ekim tarihleri aralığında gerçekleştirilecek olan "2. IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Zirvesi" etkinlikleri, dönüşümün nasıl olması gerektiğini merak edenler için çok önemli bir kaynak olacak.

Etkinliğin bu yılki teması "dijital ekonominin yükselişi ve CEO’ların yeni gündemi" olarak belirlenmiş durumda. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda, alanlarında uzmanlaşmış kişilerin dijital dönüşümde neler yaptıkları ve nasıl bulundukları noktaya geldiklerine değinilecek. Bu bağlamda; Türkiye'nin en başarılı şirketlerinin üst düzey yöneticileri, 2. IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde konuşmalar yapacaklar.

Etkinliğe katılım ücretsiz olacak

IDC. Türkiye Dijital Dönüşüm Zirvesi kapsamında, her gün farklı konular üzerinde durulacak. 19 Ekim'de dijitalleşme ve teknoloji, 20 Ekim'de iş birimlerinde dönüşüm ve startuplar, 21 Ekim'de sektörel çözümler, 22 Ekim'de ise geleceğin kurumları başlıklarına değinilecek. Ayrıca ödül töreni de 21 Ekim'de gerçekleştirilecek.

2. IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Zirvesi etkinliklerine katılım ücretsiz olacak. Eğer siz de geleceğe yönelik çok önemli açıklamaların yapılacağı bu etkinlikle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak ve IDC Dijital Platformu üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğe kayıt yaptırmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirisiniz.