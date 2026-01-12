2 Ülke, Grok'un Sapıklığına Dayanamadı: Erişim Engeli Getirildi!

Endonezya ile Malezya, Grok'un çıplaklaştırma yeteneğine daha fazla dayanamadı. Grok ile iletişime geçen yetkililer, sonuç alamayınca xAI'ın üretken yapay zekâsını erişime engellediler.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki yapay zekâ girişimi xAI, Grok isimli üretken yapay zekâsı ile gündemden düşmüyor. Geçmişte önüne gelen herkesle küfürleşen yapay zekâ, şimdiyse insanlara bikini giydirme yeteneği ile tartışmaların odak noktasında.

Grok'un yeni yeteneği, kullanıcılar ve yetkili kurumlar için bardağı taşıran son nokta oldu diyebiliriz. Zira bazı kirli zihinler, sıradan görselleri bile çıplaklaştırmaya başladılar. Tabii bu durum, büyük mağduriyetlere yol açtı. Grok'un sapık zihniyetine daha fazla dayanamayan iki ülke ise yapay zekâya erişim engeli getirmek durumunda kaldı.

Endonezya ve Malezya, Grok'u yasakladı!

Hem Endonezya hem de Malezya tarafından yapılan açıklamalarda Grok'un kötüye kullanımının arttığı ifade edildi. Hatta olayın çocuk pornografisine kadar indiğini belirten yetkililer, konuyla ilgili olarak Grok yönetimi ile iletişime geçtiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirttiler. Tüm bunların sonucunda da Grok'un yasaklanmasına karar verildi.

Endonezya ile Malezya, Grok'a tahammül etmeyen ilk ülkelerden oldular. Ancak son olmayacakları kesin. Zira İngiltere Teknoloji Bakanı Liz Kendall, Grok'un çevrim içi güvenlik kanunlarına aykırı hareket ettiğine dair görüşleri destekleyen bir açıklama yaptı. Yani ilerleyen günlerde İngiltere, diğer Avrupa ülkeleri ve belki de Türkiye'nin Grok'u erişime engellediği kararlarını görebiliriz. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...