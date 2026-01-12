Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

2 Ülke, Grok'un Sapıklığına Dayanamadı: Erişim Engeli Getirildi!

Endonezya ile Malezya, Grok'un çıplaklaştırma yeteneğine daha fazla dayanamadı. Grok ile iletişime geçen yetkililer, sonuç alamayınca xAI'ın üretken yapay zekâsını erişime engellediler.

2 Ülke, Grok'un Sapıklığına Dayanamadı: Erişim Engeli Getirildi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki yapay zekâ girişimi xAI, Grok isimli üretken yapay zekâsı ile gündemden düşmüyor. Geçmişte önüne gelen herkesle küfürleşen yapay zekâ, şimdiyse insanlara bikini giydirme yeteneği ile tartışmaların odak noktasında.

Grok'un yeni yeteneği, kullanıcılar ve yetkili kurumlar için bardağı taşıran son nokta oldu diyebiliriz. Zira bazı kirli zihinler, sıradan görselleri bile çıplaklaştırmaya başladılar. Tabii bu durum, büyük mağduriyetlere yol açtı. Grok'un sapık zihniyetine daha fazla dayanamayan iki ülke ise yapay zekâya erişim engeli getirmek durumunda kaldı.

Endonezya ve Malezya, Grok'u yasakladı!

Başlıksız-1

Hem Endonezya hem de Malezya tarafından yapılan açıklamalarda Grok'un kötüye kullanımının arttığı ifade edildi. Hatta olayın çocuk pornografisine kadar indiğini belirten yetkililer, konuyla ilgili olarak Grok yönetimi ile iletişime geçtiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirttiler. Tüm bunların sonucunda da Grok'un yasaklanmasına karar verildi.

Grok'un İzniniz Olmadan Fotoğraflarınızı Düzenlemesini Nasıl Engellersiniz? (Bu Ayarı Mutlaka Yapın) Grok'un İzniniz Olmadan Fotoğraflarınızı Düzenlemesini Nasıl Engellersiniz? (Bu Ayarı Mutlaka Yapın)

Endonezya ile Malezya, Grok'a tahammül etmeyen ilk ülkelerden oldular. Ancak son olmayacakları kesin. Zira İngiltere Teknoloji Bakanı Liz Kendall, Grok'un çevrim içi güvenlik kanunlarına aykırı hareket ettiğine dair görüşleri destekleyen bir açıklama yaptı. Yani ilerleyen günlerde İngiltere, diğer Avrupa ülkeleri ve belki de Türkiye'nin Grok'u erişime engellediği kararlarını görebiliriz. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...

X (Twitter) Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Ocak 2026 Volvo Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim