Grok'un İzniniz Olmadan Fotoğraflarınızı Düzenlemesini Nasıl Engellersiniz? (Bu Ayarı Mutlaka Yapın)

Grok şu anda X üzerinden herhangi birinin talebi üzerine paylaştığınız bir fotoğrafı düzenleyebiliyor. Peki bu durum nasıl engellenebilir?

Grok'un İzniniz Olmadan Fotoğraflarınızı Düzenlemesini Nasıl Engellersiniz? (Bu Ayarı Mutlaka Yapın)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yeni yıla yepyeni bir ilginç olayla daha uyandık. E elbette konu ilginçlikse yapay zekâ olmadan olmaz ki tahmin edebileceğiniz üzere bu ilginç olay da Grok ile ilgili.

Elon Musk'ın 'sansürsüz' ve diğer yapay zekâlara kıyasla daha serbest olduğunu iddia ettiği yapay zekâsı bildiğiniz üzere @Grok hesabı üzerinden X'te komutlarınıza yanıt veriyor. Bu yaşanan olay da geçtiğimiz günden beri X'i çepeçevre sarmış durumda.

Grok, kullanıcıların kıyafetlerini 'çıkarmaya' başladı

Artık görselleri de düzenleyebileyen Grok, kullanıcılardan gelen "Bu fotoğraftaki kişiye bikini giydir", "Bu fotoğraftaki kişiyi soy" gibi komutları gerçekleştirmeye başladı. Buradaki asıl problemlerden bir diğeri ise bunu herkese açık bir ortamda yapıyor olması. Yani kullanıcıdan gelen talebi yerine getirip kendisine herkese açık bir ortamda gönderiyor.

Olayın giderek yayılması ve pek çok kişinin, belli başlı kesimlerin değerlerini de ayaklar altına alacak şekilde taleplerde bulunmasıyla durum xAI'ya şikâyetlere kadar gitti. Kullanıcılar xAI'ın kısa sürede bu konuda güvenlik önlemleri almasını istiyor. Şimdilik xAI'dan bir dönüş gelmiş değil ama gelin biz kendi fotoğraf ve içeriklerinizi bu tip durumlardan nasıl koruyacağınızı adım adım anlatalım.

Adım #1: Ayarlar ve gizlilik'e girin

2

Adım #2: Gizlilik ve güvenlik'e girin

3

Adım #3: Grok ve Üçüncü Taraf İş Birlikleri'ne girin

4

Adım #4: İlk seçeneğin tikini kaldırın

5

Elbette bu ayarı yapmış olsanız bile fotoğrafınız başka hesaplar tarafından kullanılarak Grok üzerinden yeni komutlar oluşturulabilir fakat doğrudan profilinizde paylaştığınız bir içerik üzerinden Grok artık düzenleme yapamaz.

Yapay Zeka

