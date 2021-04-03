Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), iki yılı aşkın süredir dünya genelinde uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX tipi uçaklar hakkında açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, söz konusu uçakların Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)’nin uygulanması şartıyla tekrar kullanılabileceği belirtildi.

Amerikan havacılık şirketi Boeing tarafından üretilen 737 MAX serisi uçakların kullanımı, yazılımsal bir hatadan kaynaklanan iki büyük ölümlü kazanın ardından ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında yasaklanmıştı. İki yılı aşkın süredir dünya genelinde uçuşları durdurulan uçaklar, yakın zamanda tekrardan kullanıma alınabilir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili bir duyuru yaparak Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması öncesinde uygulanması gereken süreçlerin yer aldığı Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı.

Boeing 737 MAX'ler, Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)’nin uygulanması koşuluyla tekrar havalanabilecek:

737 MAX'lerin tekrar kalkışına izin verecek Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED), SGHM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Buna göre 737 MAX'ler, tasarım değişiklikleri, operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri ile pilotların eğitimlerini içeren 15 maddelik işlemlerin gerçekleştirilmesiyle tekrar uçabilecek.

SGHM tarafından yapılan açıklamada bahsi geçen hava araçlarının yeniden hizmete alınması amacıyla üretici firma Boeing ile ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından ülkemizin de arasında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleriyle gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Uçuşa Elverişlilik Direktifi hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)'nin uygulanması koşuluyla ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.