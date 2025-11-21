Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

[20-24 Kasım] 2.500 TL Değerinde 3 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 20-24 Kasım tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 3 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Goat Simulator 3

Oyun Normal Fiyatı
Goat Simulator 3 14.99$
Wildgate 14.99$
Age of Wonders 4 29.99$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
Xbox Bomba Üstüne Bomba Patlattı: İşte Xbox Partner Preview'de Duyurulan 16 Yeni Oyun [Video] Xbox Bomba Üstüne Bomba Patlattı: İşte Xbox Partner Preview'de Duyurulan 16 Yeni Oyun [Video]
Oyuncular Tepkili: EA, FC 26’da Türkiye’yi Asya Ülkesi Olarak Sınıflandırdı Oyuncular Tepkili: EA, FC 26’da Türkiye’yi Asya Ülkesi Olarak Sınıflandırdı
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

Şantiyelerin Yeni Şefi Olacak Tuşlu Akıllı Telefon HMD Terra M Duyuruldu (Bununla Cepheye Bile Gidilir)

Şantiyelerin Yeni Şefi Olacak Tuşlu Akıllı Telefon HMD Terra M Duyuruldu (Bununla Cepheye Bile Gidilir)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim