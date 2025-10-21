[20-27 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat The Walking Dead: The Telltale Definitive Series 22.99$ 2.29$ (-%90) Mass Effect Legendary Edition 59.99$ 4.79$ (-%92) EVERSPACE 2 22.99$ 5.74$ (-%75) Undertale 9.99$ 2.49$ (-%75) Slay the Princess 9.29$ 6.03$ (-%35) The Outer Worlds 13.99$ 3.49$ (-%75) Car Mechanic Simulator 2021 12.49$ 2.99$ (-%76) Robin Hood - Sherwood Builders 14.99$ 4.49$ (-%70) Mass Effect: Andromeda Deluxe Sürüm 39.99$ 7.99$ (-%80) Solasta: Crown of the Magister 14.99$ 3.74$ (-%75) Thief Simulator 2 10.49$ 4.30$ (-%59) The Darkness II 29.99$ 1.49$ (-%95) ROBOBEAT 10.49$ 5.24$ (-%50) Iron Lung 4.49$ 2.69$ (-%40) Brotato 2.99$ 1.79$ (-%40)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.