[20-27 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|22.99$
|2.29$ (-%90)
|Mass Effect Legendary Edition
|59.99$
|4.79$ (-%92)
|EVERSPACE 2
|22.99$
|5.74$ (-%75)
|Undertale
|9.99$
|2.49$ (-%75)
|Slay the Princess
|9.29$
|6.03$ (-%35)
|The Outer Worlds
|13.99$
|3.49$ (-%75)
|Car Mechanic Simulator 2021
|12.49$
|2.99$ (-%76)
|Robin Hood - Sherwood Builders
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|Mass Effect: Andromeda Deluxe Sürüm
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|Solasta: Crown of the Magister
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Thief Simulator 2
|10.49$
|4.30$ (-%59)
|The Darkness II
|29.99$
|1.49$ (-%95)
|ROBOBEAT
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Iron Lung
|4.49$
|2.69$ (-%40)
|Brotato
|2.99$
|1.79$ (-%40)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.