[7-14 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 7-14 Ekim tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede ise Battlefield 6 yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (7-14 Ekim)

FC 26

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Battlefield 6 69.99$ -
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
Megabonk 5.79$ -
Football Manager 26 49.99$ 44.99$ (-%10)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Black Desert 4.99$ -
Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75)
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50)
Dying Light: The Beast 44.99$ -
NBA 2K26 69.99$ 48.99$ (-%30)
Steam’de Bugüne Kadar Kaç Para Harcadığınızı Biliyor musunuz? Birkaç Saniyede Öğrenebilirsiniz Steam’de Bugüne Kadar Kaç Para Harcadığınızı Biliyor musunuz? Birkaç Saniyede Öğrenebilirsiniz

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

